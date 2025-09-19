پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: موضوعات مرتبط با منابع آبی، طرحهای راهسازی و پالایشگاه بختیاری در سطح ملی دنبال و در جلسه سران قوا پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از استانداری خوزستان، محسن رضایی در دیدار با سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان با قدردانی از تلاشها و پیگیریهای استاندار با اشاره به برنامهریزیهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای توسعه خوزستان اظهار کرد: موضوعات مرتبط با منابع آبی، طرحهای راهسازی و پالایشگاه بختیاری در سطح ملی دنبال و در جلسه سران قوا پیگیری خواهد شد.
وی برنامهریزیهای صورتگرفته برای توسعه استان در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را بسیار ارزشمند توصیف و بر ضرورت همگرایی همه نیروها برای پیشبرد این برنامهها و رفع چالشهای فراگیر در استان خوزستان تاکید کرد و قول داد که موضوعات مرتبط با منابع آبی، پروژههای راهسازی و پالایشگاه بختیاری در جلسه سران قوا مطرح و پیگیری شود.
تاکید استاندار بر همگرایی برای حفاظت از منابع آبی و توسعه راهها
سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان نیز در این دیدار با اشاره به محدودیتهای جدی منابع آبی در استان گفت: لازم است برای حفاظت از منابع آبی در حوزههای منگشت، رودخانههای اعلاء، کرخه، کارون و دز، همراهی و چارهاندیشی همه نیروهای موثر استان صورت گیرد.
وی هدف از این همگرایی را احیای کشاورزی، نخیلات و تالابهای استان عنوان کرد و افزود: این هماهنگی برای عبور از چالشهای پیشرو ضروری است.
موالیزاده در ادامه به موضوع پروژههای راهسازی اشاره کرد و گفت: توسعه پروژههای راهسازی در بخش شمالی و منطقه پاشنه زاگرس و همچنین تکمیل زیرساخت جاده ارتباطی لالی به چهارمحال و بختیاری و شهرکرد نیازمند پیگیری و مساعدت است.
او همچنین خواستار پیگیری جدی موضوع پالایشگاه بختیاری شد و در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه و حمایت از صنایع و پرداخت تسهیلات لازم تاکید کرد.
همچنین استاندار خوزستان در دیدار با رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به ظرفیتها و امکانات گسترده بنیاد مستضعفان، خواستار مشارکت فعال این نهاد در اجرای پروژههای توسعهای از جمله مدرسهسازی، تکمیل پروژههای زیرساختی، اجرای طرحهای کشاورزی و احیای نخیلات شد.
سردار حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان نیز با قدردانی از نگاه توسعهای و پیگیریهای مستمر استاندار خوزستان و همچنین تجلیل از رشادتها و مقاومتهای مردم این خطه، آمادگی کامل بنیاد را برای همراهی و مشارکت در اجرای طرحهای عمرانی، زیرساختی و کشاورزی با هدف رفع چالشها و مشکلات مردم استان اعلام کرد.
در پایان مقرر شد تفاهمنامهای بین استانداری خوزستان و بنیاد علوی در پنج محور اصلی شامل راهسازی، مدرسهسازی، گردشگری، کشاورزی و آبرسانی روستایی در روزهای آینده امضا شده و اجرای آن در سال جاری آغاز شود.
گزارش آتشسوزی هورالعظیم در هیات دولت
گفتنی است فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز چهارشنبه نیز در جلسه هیات دولت با اشاره به ارائه گزارش استاندار خوزستان درباره آتشسوزی هورالعظیم در جلسه هیات دولت، افزود: این آتشسوزی آثار محیط زیستی ایجاد کرده است و مردم دچار مشکل شدند، برای مهار آتش از ظرفیت دستگاههایی که میتوانند هواپیما و هلیکوپتر آبپاش در اختیار قرار دهند باید استفاده کرد.
وی ادامه داد: یک فروند هواپیما آبپاش در اختیار بود که به جهت اصابت با پرندهای از فعالیت باز ماند و باقی دستگاهها مکلف به کمک شدند.
تمامی دستگاهها باید پاسخگوی نماینده دولت در استانها باشند
همچنین معاون اجرایی رئیسجمهوری با تاکید بر پیگیری اجرای مصوبات سفر دکتر پزشکیان به خوزستان گفت: استاندار نماینده دولت است و همه دستگاهها مکلف هستند تا پاسخگوی نماینده دولت باشند و همه طبق برنامهریزی پیش بروند.
محمد جعفر قائمپناه با تاکید بر اهمیت نظارت و پیگیری مصوبات سفر گفت: استاندار خوزستان مشابه چنین جلساتی را تشکیل دهد و این مسائل را پیگیری کند تا اشراف کامل داشته باشند. باید مشخص شود کدام دستگاهها وظایف خود را انجام دادند و کدام دستگاهها در انجام وظایف محولشده کوتاهی کردند.
تاکید استاندار بر پرداخت معوقات کارگران و حمایت از تولید
همچنین پیش از این روز پنجشنبه سیدمحمدرضا موالیزاده در دیدار با محمدجواد نجارزاده مدیرعامل بانک ملی کشور، بر ضرورت پرداخت معوقات کارگران گروه ملی فولاد اهواز، حمایت از بخش تولید و افزایش سقف تسهیلات بانکی در حوزه صنعت و همچنین تسریع در پرداخت وامهای ازدواج، جمعیت و مسکن تأکید کرده بود.