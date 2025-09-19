پخش زنده
پدر شهید عیسی امیری دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت:عباسقلی امیری پدر شهید عیسی امیری بعد از تحمل سالها فراق به فرزندش پیوست.
وی افزود: عیسی امیری دهم دی ۱۳۴۷ در روستای دهنو میلاس از توابع شهرستان لردگان به دنیا آمد.
خسروی گفت: شهید عیسی امیری سال ۱۳۶۵ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت.
وی گفت: بیست و چهارم آذر ۱۳۶۷ در پایگاه مالته بانه بر اثر آتش سوزی و سوختگی شدید، به شهادت رسید. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش قرار دارد.