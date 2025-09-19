حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری بر اهمیت حفظ پاکی و عفت اجتماعی به عنوان یک مسئولیت مشترک میان مومنان تأکید کرد و گفت: زیست عفیفانه اساس حیات طیبه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران با بیان اینکه یکی از جلوه‌های ویژه مسئولیت مشترک همه مؤمنان، حفظ پاکی، نجابت و زیست عفیفانه در جامعه اسلامی است، گفت: مسئله زیست عفیفانه، یک موضوع ساده و سطحی نیست، بلکه حیات طیبه مستقیم به آن وابسته است. به این معنا که اگر در مناسبات اجتماعی، انتظار داشته باشیم از آسیب‌های معنوی در امان بمانیم و بهداشت اجتماعی حفظ شود، باید روابط میان انسان‌ها، به ویژه میان مردان و زنان، بر اساس قواعد عفت و پاکدامنی طراحی و برنامه‌ریزی شود.

وی بیان کرد: در غیر این صورت، سیل بی‌بند و باری و هرزگی، خانواده‌ها را می‌سوزاند، بنیاد خانواده را متزلزل می‌کند، هویت اجتماعی را مخدوش می‌سازد و اگرچه زنان و دختران بیشترین قربانیان این وضعیت هستند، کل جامعه در معرض آسیب‌های عمیق قرار می‌گیرد.

زیست عفیفانه مسئولیت اجتماعی مومنان است

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: از این رو، مسئله حفظ بهداشت و سلامت اجتماعی یک مسئولیت اجتماعی مشترک است که بر عهده همه مؤمنان، اعم از زن و مرد و همچنین مسئولان جامعه قرار دارد. آنها باید در این زمینه مراقبت و برنامه‌ریزی کنند.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری با طرح پرسشی مبنی براینکه اگر غریزه جنسی رها شود، همانند سگی هار، چه بلایی سر جامعه می‌آید؟ اظهار کرد: این آشفتگی‌ها در آیات قرآن کریم مطرح شده و خداوند متعال قواعد گوناگونی را برای تنظیم مناسبات عفیفانه در جامعه، از جمله روابط خانوادگی و روابط میان زن و مرد، به تفسیر بیان کرده است.

وی اظهار کرد: خداوند اراده کرده است که این قواعد را برای شما تبیین کند. از برادران و خواهران عزیز که با ادبیات قرآنی آشنا هستند و با قرآن کریم انس دارند، تقاضا دارم که این مطالب را با دقت و توجه پیگیری کنند.

امام جمعه موقت تهران گفت: خداوند می‌خواهد سنت‌هایی را برای شما روشن کند؛ سنت‌هایی که بر اساس علم و حکمت الهی، قواعد زندگی سالم، پاکیزه، پیش‌برنده و بالنده را فراهم می‌آورد تا انسان‌ها به حقیقت انسانی خود و مقاصد عالی الهی دست یابند.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری خاطرنشان کرد: در بین همه امت‌ها، رعایت این سنت‌ها توصیه شده است و همه پیامبران الهی قواعد و آداب زیست عفیفانه و سعادت‌آفرین را در اختیار انسان‌ها قرار داده‌اند.

حجاب جزو طبع و فرهنگ ملت ایران است

وی با یادآوری اینکه حجاب که پرچم زیست عفیفانه است، در طول تاریخ ایران ریشه‌ای بسیار عمیق دارد و جزو طبع و فرهنگ ملت ایران محسوب می‌شود، گفت: وقتی پرچم انقلاب اسلامی برافراشته شد، در قدم اول کسانی که در غرق شهوت‌ها بودند و می‌خواستند ملت را در همین ورطه گرفتار کنند، با قدرت الهی که از آستین ملت ایران بیرون آمد، به زباله‌دان تاریخ فرستاده شدند.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: هویت زن مسلمان به عنایت حضرت صدیقه کبری (س) احیا شد. بانوان ما خودشان را بازیافتند و احساس کردند که فرهنگ منحط غربی و جاهلیت مدرن مانند اختاپوسی بر فرهنگشان چنگ انداخته و استعداد دختران، پسران، جوانان را نابود می‌کند.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری افزود: وقتی از آن انحراف بزرگ که قرآن از آن تعبیر می‌کند آزاد شدند، کانون اصلی ترویج بی‌عفتی و ضربه زدن به بنیان‌های عفت کنار زده شد، پرچم اسلام برافراشته گردید و ملت عزیز ما به آن افتخار کردند و لشکری از فرشتگان در راه الهی گام برداشتند.

وی تصریح کرد: راه سوم، یعنی «نه شرقی، نه غربی» و راه اعتلای هویت زن، پیش روی بشریت قرار گرفت. این پیشنهاد تازه‌ای بود که ملت ایران و زنِ با شرف ایرانی ارائه دادند. جاهلیت مدرن معتقد بود که اگر دختران بخواهند در نقش‌های اجتماعی، علمی، سیاسی و فرهنگی وارد شوند، باید حجاب خود را کنار بگذارند و قواعد اخلاقی را زیر پا بگذارند و این نگاه نادرست را در دنیا ترویج می‌کردند.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه، اما این راه اول باعث شد که خودشان به اولین شکست و ذلت دچار شوند، گفت: وضعیت کنونی جامعه غربی و وضعیت زنان در آنجا، مصداق بارز این نکبت است. تحقیر جامعه زنان، از دست رفتن خانواده و در نهایت از بین رفتن هویت زن، نتیجه مستقیم این روند است.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری افزود: در چنین شرایطی، قیام ملت ایران و انقلاب اسلامی در برابر جاهلیت مدرن، بار دیگر سخن از علم، حکمت الهی و سنت‌های سعادت‌آفرین را به میان آورد.

وی یادآور شد: زنان با شرف ایرانی با حجاب، عفت و التزام خود به قواعد، به بالاترین سطوح فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، ورزشی و هنری دست یافتند. دستگاه استکبار جهانی و غربی‌ها که یکی از منابع اصلی زیست پلید و کثیف خود را از طریق همین تجارت کثیف به دست می‌آورند، نتوانستند در برابر این حرکت عظیم دوام بیاورند.

هدف دشمن فروپاشی زیست عفیفانه ملت ایران است

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: دشمنان، با برنامه‌ریزی حساب‌شده و همه‌جانبه، تصمیم گرفتند در برابر ملتِ، بیداری بایستند که در برابر جاهلیت مدرن قدبرافراشته و فرهنگ زیست عفیفانه را تمرین می‌کند و آن را به دنیا معرفی کرده است. آنها بر ضد این ملت، طرحی گسترده را تدارک دیدند؛ طرحی که بار‌ها و بار‌ها از سوی رهبر بصیر انقلاب مورد اشاره قرار گرفته است. دالِ مرکزی همه این تهاجم‌ها و شبیخون‌های و ناتوی فرهنگی دشمن، همواره فروپاشی زیست عفیفانه ملت ایران است.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری تصریح کرد: از اوایل دهه ۹۰، با بهره‌گیری از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که بستری مناسب برای اجرای اهداف شوم دشمن فراهم می‌کرد، حمله‌ای گسترده به جامعه ما آغاز شد. در این میان، بسیاری از کسانی که باید در سنگر‌های فرهنگی خود بیدار و آماده می‌بودند، در خواب غفلت بودند. برخی دیگر نیز، متأسفانه، دچار بی‌عملی یا بدعملی شدند و ما شاهد هر سه وضعیت بودیم.

وی گفت: عده‌ای هم که نیت اصلاح داشتند، آن‌چنان ناشیانه عمل کردند که سبب ایجاد لجبازی در میان جوانان شدند و عملاً آنها را در برابر گفتمان عفاف قرار دادند. این گروه نیز در تسهیل نفوذ دشمن سهیم هستند و خواسته یا ناخواسته، زمینه را برای ضربه دشمن فراهم کردند.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: در نتیجه، بخشی از جامعه ما ــ به‌ویژه جوانان و در میان آنان، دختران ــ آسیب‌های جدی دیدند و متاسفانه این یک واقعیت تلخ است که نمی‌توان انکار کرد.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری تاکید کرد: در سال‌های اخیر، با وجود تَرک فعل‌ها، غفلت‌ها و بدعملی‌ها، دشمن توانست تا حدی پیشروی کند و حتی فتنه‌ای در کشور راه بیندازد، اما با وجود همه این شرایط، آن‌چه دیدیم، ایستادگی و وفاداری ملت شریف ایران بود.

وی بیان کرد: اکثریت ملت، طرفدار حجاب، عفاف و پاکدامنی‌اند؛ هم در میان زنان و هم مردان. اگر هم گروهی آسیب دیده باشند، در اقلیت هستند. جالب آنکه حتی در میان همین اقلیت، بسیاری دارای فطرت پاک و دلی وابسته به ایمان و دین هستند.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس اخیر، مگر حضور معنادار و به‌موقع همین دختران و بانوان را مشاهده نکردید؟ چگونه همچون تیری بر قلب سیاه دشمن فرود آمدند. آنها فرزندان این ملت و حامی نظام هستند و باید برای آنها آگاهی تولید شود. نخبگان و اهل‌فکر باید برای این مسئله تدبیر کنند.



حجت‌الاسلام حاج علی اکبری با بیان اینکه هیچ دستگاهی نباید منتظر قانون تازه‌ای باشد، تصریح کرد: هر مدیر و مسئولی وظیفه دارد محیط کار و فعالیت خود را بر اساس زیست عفیفانه مدیریت کند. آموزش‌وپرورش نیز در آستانه سال تحصیلی وظیفه بزرگی در این زمینه دارد و معلمان باید نقش جدی ایفا کنند.

