همزمان با گرامیداشت روز اورژانس و فوریتهای پزشکی، دکتر جعفر میعاد فر به یزد سفر میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، در سفر یک روزه دکتر میعاد فر، دو پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در ندوشن و بخ و گاریزات به بهره برداری میرسد.
بازدید از پایگاههای اورژانس در حال ساخت شهیدیه و کمربند غربی میبد، بازدید از عملیات اورژانس وبازدید از پایگاه آموزشی اورژانس از دیگر برنامههای سفر دکتر میعاد فر به یزد میباشد.
رییس اورژانس کشور همچنین در جشن فوریتهای پزشکی استان یزد حضور مییابد.
دکتر میعاد فر، شنبه ۲۹ شهریورماه به یزد سفر میکند.