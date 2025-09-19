پخش زنده
در حالیکه ارتش صربستان خود را برای رژه نظامی روز شنبه آماده میکند، دیده شدن سیستم موشکی پالس در خیابانهای بلگراد، پایتخت، اجراییشدن قرارداد خرید تجهیزات نظامی از رژیم صهیونیستی توسط صربستان را تایید میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ ارتش صربستان از چند روز پیش در حال آمادهسازی این رژه است که به عنوان «یک نمایش نظامی بزرگ» از آن یاد شده است که در همین راستا روز گذشته یک کامیون نظامی با موشکاندازهایی که با تور استتار شده بودند، مشاهده شد.
کامیون مذکور حامل سامانه موشکی پالس رژیم صهیونیستی است که به عنوان بخشی از قرارداد بزرگ خرید سلاح و تجهیزات نظامی مورد نیاز ارتش صربستان با رژیم صهیونیستی منعقد شده است.
گرچه تعداد و نوع دقیق تجهیزات خریداری شده مشخص نیست، اما ارزش کل قرارداد مذکور ۱.۶ میلیارد یورو تخمین زده میشود که در کنار خرید هواپیماهای چندمنظوره رافال فرانسوی، گرانترین خرید تسلیحاتی توسط دولت صربستان محسوب میشود.
پالس یک سیستم موشکی پرتاب چندگانه نسل جدید است که برای ادغام یکپارچه بر روی پلتفرمهای متحرک مختلف طراحی شده است.
برد موثر راکتهای این سیستم ۳۰۰ کیلومتر است.