ایالات متحده آمریکا اعلام کرد: معافیت تحریمی بندر چابهار ایران را که از ۲۰۱۸ در چارچوب "قانون مقابله با اشاعه و آزادی ایران" (IFCA) برقرار شده بود، لغو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو؛ رسانه‌های هند این تصمیم را ضربه‌ای به منافع راهبردی هند توصیف کردند. تصمیمی که قرار است از ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ اجرایی شود.

اسلکه شهید رجایی بندر چابهار که با سرمایه‌گذاری و مدیریت شرکت دولتی ایندیا پورتس گلوبال اداره می‌شود، برای هند اهمیتی راهبردی دارد؛ چرا که امکان دسترسی مستقیم به افغانستان و آسیای مرکزی را بدون نیاز به عبور از خاک پاکستان فراهم می‌کند. این بندر همچنین بخشی از طرح بزرگ راهگذر بین‌المللی شمال ـ جنوب و رقیبی برای بندر گوادر پاکستان ـ با حمایت چین ـ محسوب می‌شود.

با لغو این معافیت، هرگونه همکاری با بندر چابهار می‌تواند مشمول تحریم‌های آمریکا شود. کارشناسان هشدار می‌دهند این تصمیم نه تنها مسیر‌های تجاری و کمک‌رسانی بشردوستانه هند به افغانستان را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند موجب تنش‌های تازه در روابط دهلی‌نو و واشنگتن شود.

دولت آمریکا دلیل این اقدام را ادامه حمایت ایران از گروه‌های مسلح منطقه‌ای و توسعه سامانه‌های تسلیحاتی «تهدیدکننده منافع آمریکا و متحدانش» اعلام کرده است.

تحلیلگران معتقدند این تحول هند را ناگزیر می‌سازد تا در راهبرد منطقه‌ای خود بازنگری کرده و مسیر‌های جایگزین برای تجارت و ارتباطات با آسیای مرکزی بیابد.