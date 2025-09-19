معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر نقش مشارکت اجتماعی در حل مسائل محلی، از اجرای طرح رفاه کارت فرهنگی و ورزشی و تهیه شناسنامه محله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب‌الله فضل‌الله‌پور در جمع مردم قلعه چنان با تأکید بر نقش مشارکت اجتماعی در حل مسائل محلی، از اجرای طرح رفاه کارت فرهنگی و ورزشی و تهیه شناسنامه محله خبر داد و اظهار کرد: مردم باید با آرامش و همدلی، نمایندگان محلی خود را معرفی کنند تا شناسنامه‌ای جامع از ظرفیت‌ها و مشکلات منطقه تهیه شود.

وی افزود: بر اساس این شناسنامه، ظرفیت‌های محله شناسایی و مشکلات موجود با همکاری خود مردم جمع‌بندی خواهد شد تا امکان ارائه راهکار‌های دقیق فراهم شود.

فضل‌الله‌پور با اشاره به اهمیت توانمندسازی جوانان، بیان داشت: افراد تحصیلکرده و متخصص منطقه باید در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت فعال داشته باشند تا تصویر واقعی از ظرفیت‌های محلی شکل گیرد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان تصریح کرد: همه ما در یک تیم منسجم برای حل مشکلات منطقه تلاش می‌کنیم و هدف این است که با همگرایی و همکاری جمعی، خدمات اجتماعی، بهداشتی و رفاهی به بهترین شکل در اختیار مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: حل مشکلات بدون همراهی و همیاری خود مردم امکان‌پذیر نیست و باید مشارکت اجتماعی به یک تصویر زیبا و امیدبخش از همکاری‌های محلی منجر شود.

فضل‌الله‌پور خاطرنشان کرد: در دو روز آینده به همراه مسئولان مربوطه از مدارس و پروژه‌های عمرانی بازدید خواهیم داشت تا روند تکمیل و توسعه این مراکز با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی یادآور شد: نگاه ما به محلات نباید صرفاً رفع محرومیت باشد، بلکه باید توانمندی‌های محلی و ظرفیت‌های موجود نیز تقویت شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان اضافه کرد: عدالت‌محوری و شناسایی میدانی مسائل از مهم‌ترین اهداف بازدید‌های میدانی است و به همین منظور طرحی به نام شناسنامه محله در حال تهیه است؛ شناسنامه‌ای که برای هر محله به‌طور جداگانه تنظیم می‌شود و شامل وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیرساختی آن محله است.

فضل الله پور با اشاره به اقدامات عملی در این زمینه می‌گوید: طرح رفاه کارت فرهنگی و ورزشی با هدف افزایش دسترسی جوانان و خانواده‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته به امکانات فرهنگی، ورزشی و تفریحی ارائه می‌شود تا هزینه‌های حضور در این فعالیت‌ها کاهش یابد و نشاط اجتماعی، سلامت جسمی و امید اجتماعی تقویت شود.

وی تأکید کرد: بازدید‌ها صرفاً برای شنیدن مشکلات نیست، بلکه با هدف کشف ظرفیت‌ها و فرصت‌های بالقوه محله و نگاه ایجابی به مسائل انجام می‌شود تا سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها متناسب با نیاز واقعی مردم همان محله شکل گیرد.