رونمایی از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی جدید
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آیین رونمای ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی و به کارگیری اتوبوسهای جدید در ۱۷ خط اتوبوسرانی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود از ابتدای مهرماه ناوگان سبز شهر تهران گستردهتر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛
احمد قیومی با اشاره به اجرای این طرح در دو مرحله گفت: در ادامه برنامه توسعه ناوگان اتوبوسهای برقی تهران فردا (شنبه ۲۹ شهریور) ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی جدید به بهرهبرداری میرسد.
وی با تاکید بر شروع فعالیت تمامی ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی در خطوط اتوبوسرانی تهران در کوتاهترین زمان ممکن افزود: در مرحله نخست برای ابتدای مهر و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۶۷ دستگاه اتوبوس در قالب ۷ خط وارد چرخه خدمترسانی میشوند و در مرحله دوم، ۱۳۴ دستگاه دیگر در قالب ۱۰ خط عملیاتی خواهند شد.
قیومی ادامه داد: با تکمیل این دو مرحله، در مجموع ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی در ۱۷ خط خدماترسانی خواهند داشت که پوشش مناسبی در شهر تهران ایجاد میکند. این اقدام گامی اساسی در راستای کاهش آلودگی هوا، صرفهجویی در مصرف انرژی و توسعه حملونقل پاک و هوشمند در پایتخت به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تأکید بر نقش همزمانی این طرح با بازگشایی مراکز آموزشی گفت: افزایش ظرفیت ناوگان برقی در این ایام، امکان جابهجایی آسانتر شهروندان بهویژه دانشآموزان و دانشجویان را فراهم میسازد و به بهبود کیفیت زندگی شهری کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ۱۸۹ دستگاه اتوبوس برقی در حال خدمترسانی هستند و با بهرهبرداری از این ۲۰۱ دستگاه، ناوگان برقی تهران در مقیاسی وسیعتر توسعه مییابد.
همچنین به موازات این طرح، دورههای آموزشی ویژه رانندگان و کارکنان با همکاری شرکت خودرو سرویس شهر و نمایندگان شرکتهای سازنده در حال برگزاری است تا بهرهبرداری و نگهداری از ناوگان جدید بر اساس استانداردهای روز دنیا انجام شود.