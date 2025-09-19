به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در اختتامیه این رویداد بین المللی در اصفهان با بیان اینکه این رویداد نقطه آغاز سرمایه‌گذاری نوین است، گفت: ۱۰ درخواست کلیدی از ردیابی هوشمند طرح‌ها تا ضمانت اجرایی طرح‌های شاخص را مطرح کرد.

مهدی جمالی‌نژاد، با تأکید بر اینکه این رویداد نقطه آغاز است نه پایان افزود: امروز اصفهان نشان داد میراث‌دار گذشته نیست، بلکه موتور محرک اقتصاد کشور است؛ از صنایع فولاد و نساجی گرفته تا کشاورزی نوین، استارتاپ‌ها و فعالیت‌های فناورانه.

وی با قدردانی از حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزود: بیش از ۲۰۰ طرح آماده سرمایه‌گذاری در استان وجود دارد که قرار است وارد مرحله اجرایی شوند.

استاندار اصفهان با برشمردن دستاورد‌های رویداد، به برگزاری بیش از ۵۵ جلسه سیاست‌گذاری، ۵۰ جلسه اجرایی و ۱۰ جلسه کارگزاری، همچنین ۱۴ نشست با کارگزاران سرمایه‌گذاری اشاره کرد و ادامه داد: در مجموع ۱۴۲۰ طرح بررسی شد که از میان آنها ۲۸۶ طرح چاپ و نهایی شد.

مهدی جمالی‌نژاد با ارائه ۱۰ درخواست کلیدی برای تداوم مسیر «سرمایه گذاری» تاکید کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه سرمایه‌گذاری در تمام شهرستان‌های استان افزود: همه ۲۸ شهرستان برای ما ارزشمند هستند و همانند فرزندان استان باید در توسعه سهیم باشند.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیگیری‌های جدی، طرح‌های فعلی به سرانجام برسد و سرمایه‌گذاران با اعتماد بیشتر در مسیر توسعه استان مشارکت کنند.