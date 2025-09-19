رئیس فدراسیون صنعت آب گفت: بحران آب جدی است، اما رفتار‌ها و برنامه‌های کلان تغییری نکرده و مثل گذشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا حاجی کریم رئیس فدراسیون صنعت آب ادامه داد: بخش خصوصی اصلا پای کار نیست، چون بودجه‌ای وجود ندارد و برای این بخش تسهیلاتی وجود ندارد تا بخش خصوصی رغبت کند که وارد این حوزه شود. امسال هم به علت کار سنگین وزارت نیرو این بحران رد شده، اما اگر سال ها‌ی آینده مصرف مثل گذشته باشد عبور از بحران کار بسیار سختی است.

رضا حاجی کریم گفت: در تهران مصرف آب یک و یک دهم میلیارد است؛ ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب در لوله‌ها به علت فرسودگی شبکه هدر می رود.

رئیس فدراسیون صنعت آب افزود: برای اینکه این مقدار آب از دست نرود و به اصطلاح پرت نشود نیاز به سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است.

وی پیشنهاد کرد: بخش خصوصی می‌تواند این هزینه را بدهد و بخشی از آب صرفه جویی شده را بردارد و به بخش صنعتی یا در بازار دیگری بفروشد.

حاجی کریم یکی از مشکلات مدیرتی حوزه آب را اینطور بیان کرد که تمام بخش مدیریت و توزیع آب در دست وزارت نیرو است، اما ۹۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است و این دوگانگی وجود دارد.

وی گفت: در تهران سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون متر مکعب آب برای بنایی و ساخت و ساز شهری استفاده می‌شود، درصورتی که می‌توان از پسآب استفاده کرد.

رئیس فدراسیون صنعت آب بیان کرد: بخش صنعتی کمترین مصرف آب دارد. شهر تاریخی مثل اصفهان هنوز کشاورزی دارد، اما بخشی از این شهر دچار فرونشست شده و این فرونشست می‌تواند به تخریب تمدنی و آثار تاریخی این شهر منجر شود.

وی اذعان کرد: در حال حاضر به اندازه ۲ هزار و ۵۰۰ همت در بخش آب طرح نیمه تمام دولتی داریم و‌ باید کار برای بخش خصوصی آسان شود و به سمت مدل‌های جدید و بازار برویم تا ارزش اقتصادی آب حفظ شود.