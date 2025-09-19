پخش زنده
معاون دادستان مرکز خوزستان گفت: مشکلات حوزه سرویس مدارس اهواز باید پیش از بازگشایی مدارس رفع شود تا دانشآموزان و خانوادههای آنان بدون دغدغه از خدمات سرویس مدارس بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، علی بیرانوند، معاون دادستان مرکز استان خوزستان، در جلسهای تخصصی به بررسی وضعیت سرویس مدارس کلانشهر اهواز پرداخت و تاکید کرد: خدمات مرتبط با حملونقل دانشآموزان باید به گونهای ساماندهی شود که هیچگونه مشکلی برای آنان و خانوادههایشان ایجاد نشود.
وی با اشاره به اهمیت آمادهسازی کامل سرویسهای مدارس پیش از آغاز فعالیت آموزشی افزود: تمام مشکلات خدمات حملونقل دانشآموزان باید به صورت دقیق احصا شده و قبل از بازگشایی مدارس رفع شوند. سرویس مدارس باید منظم و بدون هیچ اختلالی خدمات مطلوبی ارائه کند.
بیرانوند از سازمان تاکسیرانی به عنوان یکی از نهادهای اصلی مسئول در این حوزه خواست که نظارت کافی بر عملکرد سرویسهای مدارس داشته باشند.
وی تصریح کرد: باید تلاش شود کمترین نگرانی برای دانشآموزان و خانوادههای آنان در خصوص سرویس مدارس ایجاد شود. همکاری و همافزایی همه نهادها در این زمینه ضروری است.
معاون دادستان مرکز استان خوزستان بیان داشت: هماهنگی میان نهادهای قضایی، اجرایی و خدماتی، میتواند روند ساماندهی سرویس مدارس و مدیریت ترافیک شهری را بهبود ببخشد.
در ادامه این جلسه، جمعی از مسئولین و نمایندگان سازمانهای خدماتی و نظارتی حضور داشتند و به ارائه اقدامات و برنامههای خود در خصوص خدماتدهی به سرویس مدارس و رفع مشکلات موجود پرداختند. موضوعاتی همچون بهبود زیرساختهای حملونقل، تخصیص تعداد کافی خودروها برای جابجایی دانشآموزان، و اموزش مقررات راهنمایی و رانندگی و نظارت دقیق بر عملکرد رانندگان سرویسها مورد بحث قرار گرفت.