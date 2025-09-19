معاون میراث فرهنگی استان مرکزی: این ۱۲ کارگاه، مرمت بخش‌های از راسته اصلی بازار، وسرا‌هایی نظیر سرای کتاب فروش ها، سرای اکبریان و سایر سرا‌ها را برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسین محمودی به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مرمت‌ها شامل مرمت و بندکشی جداره ها، تعویض طاق‌های آسیب دیده، کندن لایه‌های فرسوده و عایق کاری سنتی بام و سنگ فرش و کف سازی سراهاست.

او افزود: سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان از مجموع اعتبارات شهرداری و میراث فرهنگی در بازار هزینه شده و امسال هم ۵۸ میلیارد اعتبار از محل مجموع اعتبارات شهرداری و میراث فرهنگی پیش بینی شده است.