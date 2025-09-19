به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استان سمنان در دوران دفاع مقدس ۱۱۸ شهید جهادگر را با عنوان سنگرسازان بی‌سنگر تقدیم میهن اسلامی کرده است .

علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت : تلفیق ایثار و شجاعت، حماسه و دانش نقش سنگرسازان بی سنگر در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را ماندگار کرد

نصرت الله محمودزاده نویسنده و پژوهشگر هم به دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: دشمنان در برابر غرش موشک‌های جمهوری اسلامی و قدرت نیرو‌های مسلح دست تسلیم بالا بردند و این از برکات و ثمره خون شهداست