مسئول قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها از برپایی بیمارستان صحرایی در شهرستان دزفول به منظور ارائه خدمات پزشکی و دارویی به بیماران کم برخوردار و زیر پوشش نهاد‌های حمایتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سالار کاویانی در تشریح خبر برپایی بیمارستان صحرایی در دزفول گفت: این بیمارستان با همکاری قیداری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و مساعدت‌های کرمی رئیس علوم پزشکی تهران در قسمتی از بیمارستان دزفول برپا شده است.

وی با بیان اینکه ایده و فکر قرارگاه جهادی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز شد، افزود: چندسال است این کار انجام می‌شود و برای چهارمین بار است که اردو با این گستردگی برپا می‌شود.

کاویانی جامعه هدف خود برای ارائه خدمات را محرومان و افراد کم برخوردار اعلام کرد و ادامه داد: این اردو برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بخشی نیز برای اشخاصی که دانشگاه علوم پزشکی دزفول معرفی کند برپا شده است.

مسئول قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها اضافه کرد: در بخش جراحی‌های تعویض مفصل، چشم، زنان و زایمان،‌ای ان تی، ارتوپدی فک و صورت، داخلی، گوارش و ویزیت‌های داخلی که نیازمند دارو هستند از جمله ریه، عمومی و اطفال توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی خدمات انجام می‌شود.

وی می‌گوید: همچنین در ۹ شهرستان محروم خوزستان تیم‌های دندانپزشکی مستقر می‌شوند که در دو یا سه درمانگاه تقسیم شده و اقداماتی از قبیل پرکردن، ترمیم و … انجام می‌دهند. در زمینه دهان، دندان و بهداشت نیز آموزش داده می‌شود.

کاویانی با انتقاد از عدم همکاری مسئولان در خوزستان اظهار کرد: متأسفانه بیشتر ادارات خوزستان در این زمینه همکاری نکرده‌اند، البته مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان، نفت و گاز اروندان، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نفت، نفت و گاز مسجدسلیمان و آغاجاری همکاری داشته‌اند.

به گفته مسئول قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها؛ شهر‌های مسجدسلیمان، گتوند، دزفول، سردشت، شهیون، آغاجاری، خرمشهر، آبادان، شوش، شادگان و شوشتر تحت پوشش اردوی جهادی قرار می‌گیرند.

وی هدف از برگزاری این برنامه را خدمت به محرومان اعلام کرد و افزود: هفت تا ۱۰ هزار خدمات دندان پزشکی، ۲۰ تا ۲۵ نفر تعویض مفصل و ۱۵۰ نفر جراحی چشم توسط ۲۵۰ نفر از اعضای کادر درمان دریافت می‌کنند.