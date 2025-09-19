مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی: ثبت‌ سفارش کتب درسی بیش از ۹۵ درصد دانش‌آموزان خراسان جنوبی انجام شده و مابقی دانش‌آموزان باید هر چه سریع‌تر نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش استان ضمن بیان این مطلب با اشاره به راه‌اندازی نخستین دبیرستان دانشگاه در استان گفت: هنرستان وابسته به مرکز فنی و حرفه‌ای نیز در رشته‌های مکانیک خودرو و تراشکاری با همکاری مرکز فنی و حرفه‌ای استان راه‌اندازی شده است.

مرتضوی با بیان اینکه ثبت‌نام دانش‌آموزان با موفقیت انجام شده و تنها ثبت‌نام قبولی‌های شهریور باقی مانده ، افزود: برگه هدایت تحصیلی این دانش آموزان، روز گذشته توسط وزارت آموزش و پرورش صادر شده و تا هفته آینده همه دانش‌آموزان ثبت‌نام خود را تکمیل خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان از اجرای طرح «عجمیان» برای بهسازی و شاداب‌سازی مدارس در تمامی مدارس استان نیز خبرداد.

مرتضوی همچنین از اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم خبر داد و گفت: این طرح با تدبیر رئیس‌جمهور اجرایی شده و در استان بیش از صد پروژه است که در مناطق مختلف در حال اجراست و بر اساس برنامه، ۵۸ مدرسه برای سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری خواهد رسید.