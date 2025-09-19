نخستین جلسه ستاد انتخابات استان سمنان با اعلام مسئولیت کمیته های این ستاد ، آسیب شناسی انتخابات گذشته و تاکید بر ضرورت همراهی همه احزاب و جریان‌های سیاسی در فرآیند انتخابات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند در این جلسه گفت: وظایف کمیته‌های ستاد باید هرچه سریع‌تر تصویب و ابلاغ و فعالیت‌ها به‌صورت مستند ثبت شود.

وی همچنین بر اهمیت برنامه‌ریزی برای تعرفه‌ها و نحوه نگهداری آنها، ثبت‌نام الکترونیکی داوطلبان و دریافت به‌موقع گواهی سوءپیشینه تأکید کرد.

استاندار سمنان فعال شدن کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان را نیز برای آگاهی‌بخشی عمومی و انتشار اطلاعیه‌های استانی و کشوری ضروری دانست.

مهدی براری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان هم با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری انتخابات به‌صورت تمام الکترونیک در همه شعب شهری و روستایی استان تصریح کرد: مطابق با تأکیدات رهبر معظم انقلاب، همه کمیته‌ها و دستگاه‌های مرتبط در استان سمنان تلاش می‌کنند انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا با چهار راهبرد سلامت، رقابت، امنیت و مشارکت برگزار شود.