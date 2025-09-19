مردم انقلابی و ولایت‌مدار چهارمحال و بختیاری پس از اقامه نماز عبادی‌سیاسی جمعه، در راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این راهپیمایی با هدف اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی از جمله جنایات تجاوز به ایران، محکومیت اقدامات خصمانه استکبار جهانی و حمایت از محور مقاومت،بعد از اقامه نماز دشمن‌شکن جمعه برگزار شد .

مردم چهارمحال و بختیاری بار دیگر با حضور پرشور خود، فریاد حق‌طلبانه علیه صهیونیسم جهانی سر دادند و با آرمان عدالت، آزادی و مقاومت تجدید پیمان کردند.

این راهپیمایی، تجلی همبستگی و انسجام ملی ملت ایران در برابر توطئه‌ها و جنایات بین‌المللی است.