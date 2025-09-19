نماینده ولی فقیه در استان البرز فرارسیدن سال تحصیلی جدید، مهر ماه را بهار علم آموزی دانست و گفت: در عرصه تعلیم و تربیت هر هزینه‌ای، سرمایه گذاری برای آینده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، نماینده ولی فقیه در استان البرز فرارسیدن سال تحصیلی جدید، مهر ماه را بهار علم آموزی دانست و گفت: در عرصه تعلیم و تربیت هر هزینه‌ای، سرمایه گذاری برای آینده است و با مدرسه پویا و انقلابی، جامعه و آینده‌ای پیشرفته و موفق خواهیم داشت

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه توجه و حمایت از مدرسه و تعلیم و تربیت، عامل مهمی در حل مشکلات آینده کشور است، افزود: بیش از ۱۲۰ هزار مدرسه در کشور وجود دارد که هر مدرسه در آینده با حمایت و توجه می‌تواند یک ایران آباد باشد و دستیابی به این امر یعنی رسیدن به اوج قله پیشرفت در آینده و فقط این امر در بستر مدرسه انقلابی و با معلم انقلابی محقق خواهد شد.

وی دفاع مقدس را جنگ حق طلبانه در برابر زورگویان و متجاوزان جهان دانست و افزود: در دفاع مقدس چهره واقعی استکبار جهانی و برخی از کشور‌های اروپایی مشخص شد و در این جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی با تمام بدخواهان و متجاوزان دنیا جنگید و مصداق آن داشتن اسیر با ۱۳ ملیت مختلف و توقیف مهمات و سلاح‌های جنگی بیش از ۴۰ کشور است.

امام جمعه کرج خودباوری ملی و اعتماد به نیرو‌های داخلی را رمز پیروزی جمهوری اسلامی در هر زمینه‌ای برشمرد و خاطر نشان کرد: دفاع مقدس اوج تجلی موفقیت به نیرو‌های بومی جوان کشور بود و نشان دادیم می‌توانیم در مقابل زورگویان جهان و متجاوزان با نیروی داخلی مقابله کنیم و پیروز شویم.

وی دفاع مقدس ۱۲ روزه را هم برگ زرین دیگری از افتخارات جمهوری اسلامی دانست و افزود: در این جنگ تحمیلی نشان دادیم که قدرتمندیم و هر اقدام متجاوزان را بی پاسخ نخواهیم گذاشت و دنیا هم این هیبت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی را تایید کرد.

امام جمعه کرج وحدت را رمز پیروزی در برابر کفار و متجاوزان دانست و افزود: هر کس با هر عنوانی از قوت گرفتن ایران جلوگیری کند خائن است.

آیت الله حسینی همدانی افزود: پیروزی چشمگیر کشتی گیران جمهوری اسلامی، پیام عزت و اقتدار را به دنیا مخابره کرد و بسیار جای تقدیر و تشکر از این افتخار آفرینان دارد و هر سلام نظامی آنان یک موشک نقطه زن بر قلب دشمن بود که مردم را بسیار خرسند و شادمان کرد و حتی رهبر انقلاب اسلامی از این حماسه آفرینی تقدیر کردند.