لیگ برتر تنیس؛ برتری تیمهای مدعی با نتایج مشابه
سومین روز لیگ برتر تنیس در شرایطی پیگیری شد که تیمهای رعد پدافند هوایی ارتش، پیام تهران و آکادمی تنیس مهذب نیا برابر حریفان خود به برتری دست یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات لیگ برتر تنیس مردان، کالین کاپ در حالی در زمینهای مرکز ملی تنیس ایران پیگیری شد که تیمهای حاضر با نتیجه مشابه ۳ بر صفر مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.
در پایان روز سوم نتایج زیر بدست آمد:
رعد پدافند هوایی ارتش - دریادلان نداجا/ نتیجه ۳ بر صفر به سود رعد پدافند هوایی ارتش
انفرادی اول: علی یزدانی – یونس ملک پور (۰-۶ و ۱-۶ یزدانی)
انفرادی دوم: سامیار الیاسی – سام پازوکی (۰-۶ و ۲-۶الیاسی)
دونفره: علی یزدانی- سامیار الیاسی و سام پازوکی- علیرضا بهزاد پور (۲-۶ و ۳-۶ یزدانی- الیاسی)
ملوان نداجا با پیام تهران/ نتیجه ۳ بر صفر به سود پیام تهران
انفرادی اول: یونس طلاور- سینا مقیمی (۴-۶ و ۳-۶ مقیمی)
انفرادی دوم:مانی ملاعسگری – امیرحسین بادی (۳-۶ و ۰-۶ بادی)
دونفره: ملاعسگری- حنیفی و مقیمی – قمی (۶-۱۰،۶-۴،۱-۶ مقیمی – قمی)
باشگاه عقاب نیروی هوایی ارتش – آکادمی تنیس مهذب نیا/ نتیجه ۳ بر صفر آکادمی تنیس مهذب نیا
انفرادی اول: محمد مختار- دانیال مشتاقی فر (۱-۶ و ۳-۶ مشتاقی فر)
انفرادی دوم: محمد خوش خلق – سام عطاران (۴-۶،۵-۷،۶-۱ عطاران)
دونفره: میرزایی- مختار و عطاران- مشتاقی فر (۴-۶ و ۶-۷ عطاران- مشتاقی فر)
ادامه این مسابقات پس از یک روز استراحت تیمهای شرکت کننده از شنبه ۲۹ شهریور با برگزاری ۶ دیدار پیگیری میشود. در روز چهارم بازیها رعد پدافند هوایی ارتش با ملوان نداجا دیدار میکند، باشگاه عقاب نیروی هوایی ارتش به مصاف دریادلان نداجا میرود و پیام تهران رودرروی آکادمی تنیس مهذب نیا قرار میگیرد.
در این دوره از مسابقات ۶ تیم از استانهای تهران و مازندران حضور دارند و ۲۵ تا ۳۰ شهریور برای کسب عنوان قهرمانی با هم دیدار میکنند.
حسن لاچینانی، سرداور نشان سفید کشورمان سرداوری این دوره از مسابقات را بر عهده دارد و مهران قدسی این دوره از رقابتها را مدیریت میکند.