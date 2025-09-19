به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «اسماعیل بقائی»، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: چرا رئیس‌جمهور ماکرون باید برای رد پیشنهادی که خودش اعتراف می‌کند پیشنهاد معقولی از جانب ایران بوده است، با عجله یک کانال تلویزیونی اسرائیلی را انتخاب کند و در عوض به مخاطبان «منتخب» خود اطمینان بدهد که ‎اسنپ‌بک قطعی است؟!

براساس این گزارش«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه شامگاه پنج‌شنبه در گفت‌وگویی با شبکه اسرائیلی به پرونده هسته‌ای ایران و تصمیم تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه علیه ایران پرداخت.

او در گفت‌وگو با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گفت: «بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در قالب مکانیزم ماشه در پایان سپتامبر قطعی خواهد بود. چرا که آخرین اخباری که از طرف ایرانی‌ها داریم جدی نیست.»

ماکرون با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک مدعی شد: «وزیر خارجه ایران سعی کرد پیشنهاد معقولی برای رسیدن به توافق با قدرت‌های اروپایی ارائه کند، اما حمایت سایر اعضای دولت ایران را به دست نیاورد.»

ماکرون در بخشی از گفت‌وگوی خود با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به گره زدن موضوعات غیرهسته‌ای به تصمیم اروپا برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه که اقدامی غیرقانونی است، گفت: «هرگز تهدید بمب هسته‌ای، موشک‌های بالستیک یا اقدامات مخرب ایران در منطقه را دست کم نگرفته‌ایم.»

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز شب گذشته در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرانسه در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از جانب جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته طرحی معقول و قابل‌اجرا را به همتایان اروپایی ارائه دادم تا از وقوع بحرانی غیرضروری و قابل اجتناب در روزهای آینده جلوگیری شود.

وی افزود: با این حال، به‌جای آن‌ که به محتوای این طرح پرداخته شود، ایران اکنون با مجموعه‌ای از بهانه‌ها و طفره‌روی‌های آشکار مواجه است؛ از جمله ادعای مضحکی مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه نماینده تمام ساختار سیاسی کشور نیست.

عراقچی تاکید کرد: خوشحالم رئیس‌جمهور ماکرون اذعان کرده است که طرح پیشنهادی که ارائه داده‌ام معقول است. اما او و جامعه جهانی باید بدانند که من از حمایت کامل تمامی ارکان جمهوری اسلامی ایران، از جمله شورای عالی امنیت ملی کشور، برخوردارم.

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه شاید هم واقعیت آن باشد که در حقیقت این دستگاه دیپلماسی اروپا است که بیرون گود قرار دارد، خاطر نشان کرد: از این رو، اکنون زمان آن فرا رسیده که شورای امنیت سازمان ملل وارد عمل شود و دیپلماسی را جایگزین تقابل سازد. خطر در بالاترین حد خود قرار دارد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایران پیش از این سهم خود را ادا کرده است، در تشریح اقدامات ایران گفت: ۱- امضای توافقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هم‌جهت با تعهدات داخلی و بین‌المللی ما و علیرغم بمباران غیرقانونی تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران، فصل جدیدی از همکاری را با آژانس گشوده است.

۲- ارائه پیشنهادی خلاقانه، منصفانه و متوازن که به نگرانی‌های واقعی می‌پردازد و برای هر دو طرف سودمند است. عملی کردن این ایده می‌تواند به سرعت صورت پذیرد و با حل خطوط اصلی اختلاف، از بروز بحران جلوگیری کند.

وی در پایان افزود: راهی برای حرکت به جلو وجود دارد، اما ایران نمی‌تواند تنها بازیگری باشد که مسؤولیت اقدام را بر دوش می‌کشد.