تحول بنیادین آموزش و پرورش نخستین مطالبه مردم از دولت و مجلس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه خرمشهر در خطبههای این هفته با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس، بازگشایی مدارس و تحولات منطقهای، بر نقش مقاومت در عزت جمهوری اسلامی، ضرورت تحول در آموزش و پرورش و همچنین بیعملی کشورهای عربی و اسلامی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
حجتالاسلام عادلپور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران دفاع مقدس گفت: اسناد نشان میدهد آمریکا محرک اصلی صدام برای آغاز جنگ علیه ایران بود و با طراحی چند مرحلهای از اغتشاشات داخلی تا کودتا و نهایتاً جنگ تحمیلی به دنبال فروپاشی نظام نوپای جمهوری اسلامی بود. وی افزود: مقاومت ملت ایران و پاسخ کوبنده نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی را در جهان به جایگاهی ارتقاء یافته رساند که امروز منطق مقاومت در منطقه نیز به ثمر نشسته و شکست متجاوزان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نمونه آن است.
امام جمعه خرمشهر در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به آغاز سال تحصیلی، توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را نخستین مطالبه مردم از دولت و مجلس دانست و اظهار داشت: مدیران مدارس نقش اصلی در اجرای این سند دارند و باید بر اساس شایستهسالاری انتخاب شوند نه روابط سیاسی.
وی ارتقای عدالت آموزشی را دومین خواست مردم عنوان کرد و گفت: تمرکز بر تقویت مدارس دولتی و کاهش هزینه تحصیل خانوادهها، راه نزدیک شدن به عدالت آموزشی است.
حجتالاسلام عادلپور همچنین با تبریک قهرمانیهای اخیر تیمهای ملی در رشتههای کشتی، والیبال، نجوم و المپیادهای علمی، از تلاش جوانان کشور قدردانی کرد.
خطیب جمعه خرمشهر در ادامه به نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی در دوحه قطر پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر اشاره کرد و بیانیه پایانی این نشست را «فاقد برنامه عملی» دانست و افزود: اتکای برخی دولتهای عربی به آمریکا و غرب مانع تصمیمگیری قاطع آنان در برابر تجاوزات اسرائیل شده و این امر تنها به گستاختر شدن رژیم صهیونیستی خواهد انجامید.