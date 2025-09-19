به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات مقدماتی ۳ وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر امروز در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.

در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی‌وفا، در دور اول با نتیجه ۵ بر ۵ مغلوب کایتو اینابا از ژاپن شد و باید منتظر حضور او در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم سید دانیال سهرابی، در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۱ آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان دمیتری آدامف از روسیه و اورازبردیف از ترکمنستان می‌رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی، پس از استراحت در دوران نخست در دور دوم با برنده کشتی میان فیلیپ اسمتکو از کرواسی و نیتش از هند مبارزه خواهد کرد.