کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ صعود ساروی و سهرابی به یک چهارم نهایی
مسابقات مقدماتی ۳ وزن دوم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از امروز در زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:
در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدیوفا در دور اول با نتیجه ۵ بر ۵ مغلوب کایتو اینابا از ژاپن شد و باید منتظر حضور او در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازندهها ادامه دهد.
در وزن ۷۲ کیلوگرم، سید دانیال سهرابی، در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۱ آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۰ بر ۱ دمیتری آداموف از روسیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله با ابراهیم قانم از فرانسه پیکار میکند.
در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی، پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر نیتش از هند را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار به مصاف گئورگی ملیا از گرجستان میرود.