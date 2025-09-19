به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده ولی فقیه و امام جمعه یاسوج در خطبه های نماز این هفته با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: دوشنبه ۳۱ شهریور مصادف با آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ و شروع هفته دفاع مقدس است که دشمن با هدف ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ، تجزیه کشور و لگدمال کردن عزت و شرافت و استقلال این سرزمین با همکاری دنیای استکبار غرب و شرق که تا لحظه آخر از او حمایت کردند به کشور حمله کرد.

آیت الله حسینی با اشاره به تجهیزات دشمن افزود: رژیم بعثی عراق با ۱۲ لشکر زرهی مکانیزه پیاده ،پنج هزار و ۴۰۰ دستگاه تانک و سه تیپ مستقل از محور شمالی میانی و جنوبی به کشور حمله کرد.

وی اضافه کرد: این جنگ در یک شرایط خاص که تازه انقلاب متولد شده بود و هنوز تجربه های میدانی در شرایط ویژه را نداشتیم و کشور درگیر جنگی های داخلی و ترورها بود و سپاه تشکل خاص خود را نداشت جنگ با همکاری استکبار بر ما تحمیل شد.

نماینده ولی فقیه با اینکه در این جنگ حدود دویست هزار شهید تقدیم انقلاب شد گفت : در جنگ تحمیلی ۸ ساله ما حدود چهل هزار آزاده داشتیم و دشمن هم ۴۰۰ هزار کشته و حدود هفتاد هزار اسیر داشتند.

آیت الله حسینی افزود: در این جنگ دشمن با تجهیزات بسیار سنگینی علیه ما وارد نبرد شد و ما خسارت های سنگینی دیدیم اما رزمندگان اسلام ۳۶۶ فروند هواپیما و حدود ۹۰ فروند بالگرد دشمن را منهدم کردند.

وی با بیان اینکه این جنگ دو برابر جنگ جهانی دوم و یک و نیم برابر جنگ جهانی اول طول کشید بیان داشت: اما نتیجه این جنگ پیروزی ملت قهرمان ایران و نظام جمهوری اسلامی با اتکاء به ایمان و مقاومت مردم و در راس رهبری ولایت فقیه بود.

امام جمعه یاسوج با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: در همین جنگ دوازده روزه چه حوادث تلخی اتفاق افتاد و ضربات سختی به ما وارد شد اما با نصرت و یاری خداوند پیروز میدان شدیم.

آیت‌الله حسینی با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: از تلاش و زحمت همه عزیزان در آموزش و پرورش تشکر و قدردانی می کنیم و باید بتوانیم دانش آموزانی در شان و شایستگی مکتب اسلام، تشیع و نظام جمهوری اسلامی و سرزمین مقدس ایران تربیت کنیم.

وی اضافه کرد: انسان های متعهد هم غیرت وطن ، پرچم، عزت و استقلال کشور و هم غیرت اسلام و ارزش های دینی را دارند و امروز ما این دانش آموزان با غیرت را علی رغم تلاش های گسترده دشمنان برای انحراف فرهنگ و افکار جامعه باید به سمت مسیر درست هدایت کنیم.

نماینده ولی فقیه با اشاره به فعال کردن مکانیسم ماشه و اسنپ بک گفت: فعال کردن مکانیسم ماشه و اسنپ بک توسط اروپایی ها که به احتمال زیاد اتفاق می افتد یک خیانت بزرگ است.

آیت الله حسینی افزود: در جنگ دوازده روزه ما سر میز مذاکره با آمریکا بودیم که با به شهادت رساندن سران نظام جمهوری اسلامی هدف نابودی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه کشور را داشتند که مذاکره فریب بود و دامی بود که آمریکایی ها پهن کرده بودند

امام جمعه یاسوج گفت: اینها در غزه و فلسطین چه انسان های بی گناه، کودکان مظلوم و زنان بی پناه را مورد حمله های سنگین قرار دادند و صهیونیست ها نماینده آمریکا، انگلیس و غرب هستند و به طور مداوم او را تجهیز می کنند.

وی اضافه کرد» فعال کردن مکانیسم ماشه مقدمه ای برای حمله مجدد اسرائیل به ایران است انها در جنگ دوازده روزه شکست خوردند گفتن جنگ دیگری را طراحی کنیم با مقدمه تحریم و فشار اقتصادی شاید موفق شوند.

امام جمعه یاسوج گفت: دشمن از ایران مقتدر نگران است و به دنبال ذلت ایران هست و ما هرگز زیر بار ذلت و خواری نخواهیم رفت و با تمام قدرت برای اهداف آرمان های نظام به پیش خواهیم.

وی گفت اگر امروز ما برنامه ی هسته ای را صفر کنیم این ها دست بردار نیستند و قانع نمی شوند بعد سراغ موشک ها و بعد نداشتن ارتش و سپاه و بعد از آن تجزیه کشور خواهند رفت.