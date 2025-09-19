پخش زنده
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد گفت: حل مشکلات اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان وظیفه مسئولان است و باید در این زمینه بیشتر تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدنبی موسوی فرد در خطبههای نماز جمعه این هفته، با تبریک هفته دفاع مقدس به تبیین دستاوردها و برکات دفاع مقدس پرداخت و بر لزوم سرمایهگذاری بیشتر در آموزش و پرورش و توجه به معیشت مردم تأکید کرد.
وی افزود: دفاع مقدس، چه ۸ سال و چه ۱۲ روز، آبروی بزرگ برای ملت ایران، انقلاب اسلامی و نظام اسلامی در جهان ایجاد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد شاخصههای این آبروی عظیم را جلوهگری قدرت و عظمت مردم ایران، افزایش استحکام و نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در جهان، افزایش جاذبه انقلاب اسلامی برای سایر ملتها و پذیرش آرمانهای والای جمهوری اسلامی برشمرد و اظهار داشت: دفاع مقدس و مجاهدتهای مبارزان جبهه مقاومت باعث صدور فرهنگ انقلاب، زنده شدن احساس استقلال و هویت اسلامی در جهان اسلام و حتی ایجاد شور و نشاط و وحدت اسلامی در اروپا شده است.
خطیب نماز جمعه اهواز ادامه داد: دفاع مقدس را درس همیشگی برای جوانان جهان و اثباتکننده نتیجهبخش بودن مقاومت و صبر انقلابی دانست.
آموزش و پرورش، مرکز ثقل تحولات کشور
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: آموزش و پرورش مرکز ثقل تحولات کشور است و هر میزان سرمایهگذاری در این بخش، سرمایهگذاری برای آینده ایران است.
نماینده ولی فقیه در خوزستان افزود: اگر بخواهیم ریشه برخی کاستیها در کشور را بیابیم باید به آموزش و پرورش مراجعه کنیم. هرچه تعداد معلمان و مدیران خوب در این عرصه بیشتر باشد، کشور به سمت جلو حرکت خواهد کرد.
امام جمعه اهواز خطاب به فرهنگیان گفت: شما برای خدا کار میکنید و باید خودسازی کنید و دانشآموزان را به گونهای تربیت کنید که ایران اسلامی بدون هیچ خدشهای ساخته شود.
حضور مؤثر ایران در سازمانهای بینالمللی
وی در ادامه به حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران در چهار سازمان مهم اقتصادی بینالمللی شامل سازمان همکاری اسلامی (OIC)، سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، بریکس (BRICS) و سازمان همکاری شانگهای (SCO) اشاره کرد و گفت: حضور در این سازمانها که قدرتهای بزرگ دنیا نیز در آنها عضو هستند، زمینه و بستر مناسبی برای اقتدار ایران اسلامی فراهم کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد بر ضرورت ایجاد بستر برای دسترسی آسان مردم به مسئولان تأکید کرد و گفت: مردم باید به راحتی بتوانند مسئولان را ببینند و مشکلات خود را مطرح کنند.
لزوم پیگیری مطالبات مردم در حوزههای مختلف
امام جمعه اهواز به برخی مطالبات مردم در حوزههای حجاب، بهداشت و درمان، محیط زیست و آموزش اشاره کرد و گفت: نظارت بر اصناف، رستورانها و کافهها ضروری است و دوستان ما در هفته آینده آماده هستند تا پس از نماز جمعه، تذکرات مردم را بشنوند و برای حل مشکلات اقدام کنند.
تجلیل از ورزشکاران غیرتمند ایران اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد در خاتمه با تجلیل از ورزشکار خوزستانی که نام شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را بر فراز قله هیمالیا برافراشت گفت: همچنین در یک مسابقه بینالمللی دیگر ورزشکار کشورمان در برابر پرچم ایران اسلامی تعظیم کرد. چنین حرکتی از یک جوان غیرتمند ایرانی، از هزاران مدال طلا ارزشمندتر است و حماسهای ماندگار محسوب میشود که باعث خوشحالی قلب امام زمان (عج) میشود.