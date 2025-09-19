پخش زنده
رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، از برگزاری رویداد «نقشه گنج» بهعنوان نخستین تجربه رسمی «کتاببازی» در یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احمد عظیمیفر گفت: رویداد «نقشه گنج» با هدف آشنایی کودکان با تاریخ استعمار و بردهداری برگزار شد.
وی افزود: این رویداد، نقطه آغاز پروژه «کتاببازی» است که با هدف تلفیق آموزش، تاریخ و بازی، تلاش دارد مفاهیم عمیق تاریخی را به زبان کودکانه و در قالب تجربهای تعاملی منتقل کند.
عظیمیفر ادامه داد: در این رویداد، کودکان با الهام از جلد سوم کتاب «شکار انسان» از مجموعه «سرگذشت استعمار»، وارد فضای تاریخی استعمار و بردهداری میشوند و مأموریتهایی برای آنان تعریف شده که با حل معماها، تعامل با شخصیتهای تاریخی و عبور از مراحل فیزیکی و ذهنی، به درک عمیقتری از مفاهیم آزادی، مقاومت و رنج انسانی دست مییابند.
رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: در این بازی، پنج شخصیت کلیدی شامل برده، ناخدای کشتی، سرباز انگلیسی و دو نقش مکمل دیگر طراحی شدهاند و شرکتکنندگان با دریافت سرنخها از این شخصیتها، باید نامهای برای یک برده شورشی بنویسند و مفاهیم «آزادی»، «مقاومت» و «درد و رنج» را در آن بگنجانند، این نامه درون شیشهای قرار گرفته و وارد مرحله دریانوردی میشود؛ جایی که کودکان با چالشهای بدنی و ذهنی مواجه میشوند.
وی افزود: مرحله پایانی بازی، ورود به دادگاه مرکزی شهر است؛ جایی که کودکان باید از حقیقت دفاع کنند و روایت خود از استعمار و بردهداری را ارائه دهند. در این بخش، نقشه مثلث تجاری بردهداری نیز معرفی میشود تا شرکتکنندگان با مسیر انتقال انسانها از آفریقا به آمریکا و سپس به اروپا آشنا شوند و بنیه اقتصادی استعمار غرب را بهتر درک کنند.
عظیمیفر در پایان افزود: این نخستین تجربه رسمی ما در قالب کتاببازی است و انتخاب کتاب «شکار انسان» با هدف روایت تاریخ استعمار در قالبی قابل لمس برای کودکان صورت گرفته است. امیدواریم با دریافت بازخوردهای این برنامه، بتوانیم سایر جلدهای مجموعه را نیز در قالب بازیهای تعاملی اجرا کنیم و در آینده به سراغ کتابهای سنگینتر و مفاهیم عمیقتری برویم.
شایان ذکر است این برنامه به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و فرهنگسرای کتاب شهرداری یزد برگزار شده است.