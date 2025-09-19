به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه گرگاب در جمع نمازگزاران این شهر، با گرامیداشت هفته پیش روی دفاع مقدس گفت: مردم مجاهد ایران اسلامی در دوران مبارزات انقلاب و هشت سال دفاع مقدس در برابر رژیم بعثی و همچنین در ایام ۱۲روزه دفاع مقدس در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با وحدت کلمه و پیروی از ولایت فقیه به پیروزی رسیدند.

حجت الاسلام روح الله قربانی افزود: هم اکنون این مردم خود را مدیون خون شهدا می‌دانند و همچون گذشته در راه انقلاب ایستاده‌اند.

خطیب جمعه گرگاب با برشمردن مشکلات گرگاب خواستار توجه بیشتر مسئولان استانی برای حل این مشکلات شد و گفت: از جمله این مشکلات ساماندهی طرح فاضلاب است که هر چه زودتر لازم است در این زمینه اقدام شود.