به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نرگس دستیار با بیان اینکه زنگ مهر امسال روز اول مهر، همزمان با سراسر کشور، در ۳ هزار و ۸۶۰ واحد آموزشی نواخته خواهد شد، افزود: ۳۶۷ هزار محصل گیلانی در مقاطع مختلف، در ۱۹ هزار کلاس درس، از اول مهر، سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ را آغاز خواهند کرد.

وی افزود: ۲۵ هزار معلم هم رسالت تعلیم و تربیت این دانش‌آموزان را بر عهده دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اهمیت کارکرد نظام آموزشی، گفت: نیمی از جمعیت گیلان به صورت مستقیم و غیر مستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط هستند و این نشان دهنده اهمیت نهاد آموزش و پرورش است.

نرگس دستیار همچنین به دفاع مقدس ۱۲ روزه هم اشاره کرد و افزود: امسال جای دانش آموزان شهیدی که در حمله رژیم منحوس صهیونی به شهادت رسیدند در مدارس خالی است و ما باید ضمن گرامیداشت یاد این عزیزان، تبیین این اتفاق و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را سرلوحه برنامه‌های اموزشی قرار دهیم.

وی همچنین به تقارن هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس هم اشاره کرد و این تقارن مهم را گرامی داشت.