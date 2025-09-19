امام جمعه موقت اراک: اروپا و آمریکا هر کدام به نوعی به تعهدات خود متعهد نبودند و در این بین باید هوای مردم را داشته باشید و آنان را خسته نکنید چرا که فقط مردم مورد اعتمادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام قاسم عبداللهی با اشاره به اینکه هنوز چند روزی از امضای قرارداد با آژانس بین المللی انرژی اتمی نمی‌گذرد رئیس جمهور فرانسه دم از فعال شدن سازوکار ماشه می‌زند آن را حاکی از قابل اعتماد نبودن دنیا دانست و گفت: مسئولین مردم را در کنار خود حفظ و برای رضایت آنها کار کنند و با ایجاد شرایط مساعد زندگی اجازه ندهند دشمن به آنان و ناراحت شدن شان برای سلطه امید ببندد.

او با تأکید بر اینکه در جنگ اخیر اتحاد مردم و مدیریت امام گونه مقام معظم رهبری دشمن را ناکام گذاشت، افزود: دشمن خیال می‌کرد با استفاده از بعضی اختلافات می‌تواند مردم را از نظام و انقلاب دور کند اما با اتحاد مردم و رهدایت های رهبری هوشمند شکست خورد.

امام جمعه موقت اراک در ادامه با اشاره به پیش رو بودن هفته دفاع مقدس گفت: جنگ هشت ساله در ادامه توطئه‌های سلطه طلبانه استکبار برای شکست انقلاب اسلامی تحمیل شد که با شجاعت رزمندگان اسلام و رهبری امام راحل ناکام ماند و البته این توطئه‌ها همچنان ادامه دارد.

حجت الاسلام عبداللهی با اشاره به بازگشایی مدارس در روز‌های آتی گفت: معلمان و آموزش و پرورش نقش جدی در ارتقاء علمی و معنوی دارند اما به شرط اینکه مدرسه به قرائت خانه تبدیل نشود که تباهی دانش آموزان و آینده را به دنبال دارد.