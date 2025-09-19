پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان سمنان : اقتدار و انسجام امروز ملت ایران از دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، ️حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در نماز جمعه این هفته سمنان با یادآوری ۳۱ شهریور سالروز آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه کشورمان گفت: سه عامل مهم از جمله ضعف داخلی در زمان بنیصدر، ترس استکبار جهانی از انقلاب اسلامی و جاه طلبی صدام و حزب بعث در ایجاد جنگ نقش داشت که به یاری خدا و اتحاد مردم و ایثار و جانفشانی رزمندگان به پایان رسید.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از درسهای دوران دفاع مقدس گفت: امروز هم تاکید رهبر معظم انقلاب بر ایران قوی به خاطر ضرورت تقویت نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم است که دلیل پایان جنگ ۱۲ روزه نیز همین موارد بود
امام جمعه سمنان گفت: دشمن همیشه به دنبال تضعیف و تجزیه ایران و ایجاد نفاق بین مردم است که باید با بهره گیری از درسهای هشت سال دفاع مقدس، اقتدار نظام و وحدت مردم سد راه هر گونه دسیسه دشمنان باشد.
امام جمعه سمنان برگزاری دومین کنگره سههزار شهید استان همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس را یاد آور شد و با قدردانی از تلاشهای دستاندرکاران برگزاری این رویداد فرهنگی گفت: این کنگره به نام و یاد شهدا و ادامه راه آنها برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است و برپایی نمایشگاه، برنامههای فرهنگی و هنری مختلف و بازسازی بسیاری از رویدادها، بخشی از برنامههاست.
نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب آمیزه قدرت و معنویت آفریننده ارزشهای والاست و این پیروزی برگرفته از قدرت و معنریت در کنار یکدیگر است.
حجتالاسلام و المسلمین مطیعی با تاکید بر پرنگ شدن معنویت در همه امور جامعه گفت: در سال تحصیلی جدید لازم است با جدیت آموزشها با معنویت همراه شود تا به تمدن بزرگ اسلامی برسیم.