اهالی مسجد جنرال ارومیه در اجرای گلریزان «به عشق محمد (ص) می‌بخشم» بیش از ۷۵۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد مالی کمک کردند.

کمک ۷۵۰ میلیون ریالی اهالی مسجد جنرال ارومیه به ستاد دیه آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رئیس کل دادگستری استان در این آیینی که به این مناسبت برگزار شده بود با اشاره به مسئولیت اجتماعی همه آحاد جامعه در کمک به نیازمندان خصوصا زندانیان جرایم غیر عمد مالی نیازمند گفت: مردم استان در شش ماهه نخست امسال بیش از ۲۰۰ محکوم مالی نیازمند را با کمک ۳۵۰ میلیارد تومانی آزاد کردند.

ناصر عتباتی افزود: البته افراد آزاد شده از بند بدهی ۸۸۱۰ میلیارد ریالی داشتند که با آرای اعسار تقسیط مراجع قضایی و کمک‌های مالی خیّرین و تسهیلات کم بهره بانکی از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

او ادامه داد: مردم نجیب و نوع دوست آذربایجان غربی در پویش به عشق امام حسین می‌بخشم بیش از ۳۶۰ زندانی را تا اربعین حسینی (ع) آزاد کردند.