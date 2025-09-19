امام جمعه یزد: دولت باید بر واردات و صادرات کالا‌ها نظارت بیشتری داشته باشد و با تعیین سقف سود برای فروشندگان و بازرگانان، از گرانی و تورم جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، در خطبه‌های نماز عبادی و سیاسی جمعه ۲۸ شهریورماه شهر یزد، با بیان آیاتی از قرآن کریم گفت: دستورات الهی همواره بر قدرتمند شدن مؤمنان در برابر دشمنان و پایبندی به اتحاد و همبستگی تأکید دارد.

وی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین علی (ع) افزود: پیروزی مسلمانان در گرو رفتار عزتمند، وحدت و پرهیز از کینه‌توزی است. حضرت علی (ع) در خطبه‌های ۱۹۲ و ۱۸۷ مردم را به رها کردن گناهان، یاری امام، پرهیز از فتنه‌ها و بهره‌گیری از چراغ هدایت در مسیر حق توصیه کرده‌اند.

خطیب جمعه یزد در بخش سیاست خارجی، گفت:ما در سیاست خارجی با ضعف تبلیغات جهانی مواجه‌ایم و کمتر مردم خود و اسلام را به دنیا معرفی کرده‌ایم لذا باید با تلاش در این زمینه، شبهات مردم جهان نسبت به اسلام، انقلاب و آرمان‌های مردم کشورمان را بزداییم.

وی با تأکید بر تحقق شعار سال، رونق تولید و خودکفایی در بخش‌هایی، چون کشاورزی و تأمین امنیت غذایی را ضروری دانست و گفت: دولت باید بر واردات و صادرات کالا‌ها نظارت بیشتری داشته و با تعیین سقف سود برای فروشندگان و بازرگانان، از گرانی و تورم جلوگیری کند.

آیت‌الله ناصری همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، از مسئولان خواست نسبت به هویت الهی دانش‌آموزان، ترویج تفکر و تعقل و تربیت صحیح آنان حساسیت بیشتری نشان دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان به تجلیل وتعریف اخیر رهبر معظم انقلاب از کشتی‌گیران قهرمان کشور اشاره و خاطرنشان کرد: معظم‌له، سه نکته آموزنده یعنی در هم آمیختن قدرت و معنویت، آفرینش ارزش‌های والا و رفتار تحسین‌آمیز را برای ورزشکاران یادآور شدند.