به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،اتحاد، ایمان و ولایت پذیری رمز پیروزی در دفاع مقدس، تشکر از عزت آفرینی کشتی گیران ایران در جهان، ضرورت تبیین ابعاد دفاع مقدس از مهمترین گزیده های خطبه های ائمه جمعه بود.

مارگون

امام جمعه مارگون با بیان اینکه دفاع مقدس یکی از درخشان‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تاریخ انقلاب اسلامی، و نماد همیشگی حماسه پرشکوه مقاومت ملت بزرگ ایران است، گفت: این رویداد ماندگار و جاویدان، با وجود خسارات آن، مشحون از درس ایستادگی، مقاومت، ایثار، عزت و استقلال است؛ و تجربیات گران‌بهایی در حوزه‌های مختلف برای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران بر جای نهاده، و الگویی برای ایستادگیِ درس‌آموز مبارزات ملت‌های آزاده علیه استکبار جهانی به شمار می‌رود.

حجت اسلام خواجه پور افزود: جنگ هشت ساله از بزرگ‌ترین افتخارات ملت ایران و تجلیگاه ایستادگی و فداکاری عمومی بی‌نظیر مردم در همه ادوار تاریخ کشور است، به‌گونه‌ای که چراغی راهنما برای آینده‌های نزدیک و دور مدیریت راهبردی و کلان کشور تلقی می‌گردد.

وی اضافه کرد: جنگ هشت ساله نه جنگ میان دو کشور ایران و عراق و نه یک جنگ عربی - فارسی بود که جنگ تحمیلی بر دو ملت عراق و ایران، از سوی نظام قبیله‌ای - بعثی حاکم بر عراق بود؛ با حمایت کشورهای عربی و غربی و با هدف مهار هم‌زمان ظرفیت بالای دو ملت و دفع تهدید آن برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع عربی! صدام منتخب مردم عراق نبود و طبیعتاً نمی‌توانست نماینده مشروعی برای سیاست‌سازی کشورش باشد. لذا با توجه به این نکته و با توجه به تغییر دولت عراق، تحول در ادبیات دفاع مقدس در درون ایران یک ضرورت جدی است. بنابر این در بیان خاطرات جنگ یا تحلیل آن باید روی حزب بعث، صدام حسین، بعثی‌ها و... تعابیری از این قبیل تمرکز شود و از به کار بردن تعابیری که دو ملت را روبروی هم قرار می‌دهد پرهیز گردد.

امام جمعه مارگون عنوان کرد: یکی دیگر از خطوط ضدروایت رسانه‌های مغرض در سال‌های اخیر، ارائه روایتی عرفی و سکولار از دفاع مقدس می‌باشد؛ روایتی عرفی از جنگ که اهداف، روش‌ها و نتایج و پیامدهای آن به کلی متفاوت از واقعیت دفاع مقدسی است که می‌شناسیم. آنچه روایت می‌کنند دفاعی است که قدسی و آسمانی نبود و زمینی و بر پایه قدرت بود. اگر حزب بعث با چنین اهدافی به قلمروی ایران اسلامی حمله‌ور می‌شود این بدان معنا نیست که ماهیت کنش طرف دفاع‌کننده نیز عرفی است. دفاع از ناموس و وطن و ارزش‌ها ذاتاً آسمانی و قدسی است و به همین دلیل برخلاف جهاد ابتدایی حتی به فتوا نیز نیاز ندارد.

حجت الاسلام خواجه پور گفت: ارائه روایت پشیمانی از جنگ با بهره‌گیری از چهره‌های معدود پشیمان و نادم، از دیگر خط ضدروایت رسانه‌های مغرض در سال‌های اخیر است تا بدین طریق در حقانیت جبهه دفاع‌کننده و مظلوم تشکیک ایجاد نمایند.

امام جمعه مارگون افزود: در سال‌های اخیر رسانه‌های مغرض به شدت در این راستا تلاش نموده‌اند تا ضدروایتی از دفاع مقدس ارائه دهند که بر مبنای آن تفاوت‌ها و تمایزها و گاه حتی اختلاف‌های غیرقابل انکار میان سپاه و ارتش را بزرگ‌نمایی کرده و عملاً دفاع مقدس را دو شقّه نموده و به بهانه حمایت از ارتش، اختلاف‌افکنی میان دو یگان مهم عمل‌کننده دفاع مقدس را به حداکثر ممکن افزایش دهند.

سرفاریاب

امام جمعه سرفاریاب در ابتدای خطبه اول ضمن بیان سخنی از مولا علی (ع) که فرموده است:"تقوای الهی را در مورد بندگان خدا و شهرهای او رعایت کنید چرا که از اماکن و حیوانات نیز از شما سوال خواهد شد." خود و همه نمازگزاران و برادران و خواهران دینی را به رعایت تقوا دعوت، توصیه و سفارش کرد.

حجت‌الاسلام زارعی پور در ادامه با بیان اینکه یکی از مباحث مهم قرآنی امید آفرینی و ایجاد انگیزه برای بندگان است، افزود: با وجود آیات متعدد قرآنی و روایات مختلف از ائمه معصوم (ع)، و اینکه خداوند همواره و حتی بندگان گنهکار خود را با رأفت و مهربانی به توبه و بازگشت به مسیر درست زندگی دعوت می نماید، هیچ دلیلی برای نا امیدی و ادامه مسیر گناه و اشتباه برای انسان‌ها وجود ندارد.

وی رویکرد کتمان گناه و یا مشکل را یادآور شد و گفت: امید آفرینی به معنای آن نیست که انسان و یا یک مسئول گناه خود یا مشکلات را نادیده بگیرد بلکه باید انسان خطا کرده در پی جبران گناه خود و مسئولان نیز با وجود مشکلات پیش رو و شرایط نامساعد با امید و انگیزه، در پی یافتن راه حل و رفع موانع باشند و ضعف ها را زمینه تلاش و امید آفرینی کنند.

خطیب جمعه سرفاریاب در خطبه دوم با گرامی داشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطر همه شهدای عزیز، ضعف و نابسامانیهای داخلی و ترس و خصومت قدرت های خارجی و جاه طلبی و اشتباه محاسباتی صدام و رژیم بعث را عوامل شروع جنگ تحمیلی ۸ ساله علیه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون با شجاعت و صراحت ایستاده و در هر دو جنگ (تجاوز رژیم بعث صدام و تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، عزت و سربلندی ما با مقاومت ملت و رهبری امامین انقلاب رقم رکورد.

حجت‌الاسلام زارعی پور نگاه سطحی و مقطعی که بر آثار ظاهری و مشکلات و مسائل فوری متمرکز است و نگاه عمیق و راهبردی که تثبیت نقش جمهوری اسلامی در نظم و امنیت منطقه و انباشت سرمایه اجتماعی و مشروعیت نرم برای جبهه مقاومت را در پی داشته است را دو نگاه متفاوت به جنگ های تحمیلی دانست و گفت: پیروزی ما در این جنگ ها از نگاه راهبردی و عمیق معنی پیدا می کند.

وی با تبریک پیشاپیش به مناسبت فرا رسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی، تمایز بین علاقه و استعداد دانش آموزان را مهم دانست و گفت: هم سویی این دو موضوع با همکاری خانواده، مدرسه و خود دانش آموز، کلید اصلی موفقیت در مسیر تحصیلی خواهد بود و شناخت استعداد و علایق فرزندان و همچنین فراهم کردن محیط مناسب برای شکوفائی استعداد ها و رشد آنها مهمترین مأموریت و وظیفه اولیاء و مربیان می باشد.

پاتاوه

حجت الاسلام سیادت در خطبه سیاسی نماز جمعه به تحلیل پیام تبریک، گهربار، رهبر معظم انقلاب به مناسبت قهرمانی جهانی کشتی کشورمان، اشاره کرد و گفت: تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۲ سال، قهرمان مسابقات جهانی کشتی شد و ششـمین قهرمانی ایران را در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرد.

وی به بیان این پیام پرداخت وافزود:ازقهرمانی جهانی تیم کشتی، به خاطر تلاش اعجاب انگیز و سپس رفتار تحسین آمیز تشکر می‌کنم. آمیزه ی قدرت و معنویت، آفریننده ارزش‌های والا است آفرین بر شما!

امام جمعه شهر پاتاوه با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره قهرمانان ابدی و جهانی، یعنی شهدای ۸ سال دفاع مقدس ،که باعث اقتدار جمهوری اسلامی شدند ، گفت: در ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه و پیروزی ابدی برای ایران و شکست همه جانبه برای استکبار جهانی رقم خورد.

حجت الاسلام سیادت به علل جنگ ۸ ساله استکبار جهانی علیه ملت ایران اشاره وتصریح کرد: ناامیدی استکبار از تسلط غربگرایان، ترس ابر قدرت‌ها از عظمت انقلاب ما، جنگ نیابتی، راه حل قدرت‌ها برای رویارویی، احیای گفتمان استقلال طلبی ،انقلاب اسلامی ثابت کرده یک ملت می‌تواند بدون اتکا به قدرت‌های خارجی ،امور خود را مدیریت کند.