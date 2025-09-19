به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛امام جمعه مو قت شهرستان پلدشت امروز ظهر در خطبه‌های این هفته نماز با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس گفت: ۳۱ شهریور الی ۶ مهر ماه به عنوان هفته «دفاع مقدس» در تقویم کشورمان ثبت شده است، در دوران دفاع مقدس قدرت اعتقاد، ایمان و باور مردم ایران به جهانیان ثابت و بصیرت، مقاومت، وحدت و همدلی مردم موجب شکست ابر قدرت‌های شرق و غرب در هشت سال دفاع مقدس شد.

حجت الاسلام پور جبار تصریح کرد: هفته دفاع مقدس مزین به نام شهدای گرانقدر است که یاد و خاطره آنان را همیشه باید زنده نگه داشته و از جان فشانی آنان برای تداوم انقلاب اسلامی الگو بگیریم.

امام جمعه موقت پلدشت افزود: عظمت امروز کشور در دنیا مرهون دفاع قهرمانانه مردم ایران و نیرو‌های مسلح در طول هشت سال جنگ تحمیلی است.

وی اظهار کرد: هفته دفاع مقدس نماد اقتدار ایران اسلامی در دفاع از دستاوردها، آرمان‌ها و اهداف اسلامی است.

پورجبار گفت: هشت سال دفاع مقدس گنجینه‌ای ارزشمند از اقتدار، توانمندی و صلابت ایران اسلامی است، دورانی که نشان داد ملت غیور ایران تا پای جان برای حفظ خاک وطن خود ایستاده‌اند و از مرز‌های خود دفاع می‌کنند.

وی با اشاره به دفاع ۱۲ روزه تصریح کرد: ملت ایران با صبر، احسان و تقوا، وحدت و پایداری خود را به جهان اثبات کرده و ثابت کردند برای حفظ عزت و استقلال کشور تا پای جان ایستاده‌اند.

امام جمعه موقت پلدشت افزود: این جنگ نشان داد پشت پرده شعارهایی، چون گفت‌و‌گو، مذاکره و صلح، اندیشه‌های شیطانی، فریب و سلطه نهفته است، در میانه مذاکرات، فریب‌کارانه حمله کردند و به هیچ یک از اصول انسانی و بین‌المللی پایبند نماندند.

وی ضمن تقدیر از نیرو‌های مسلح بابت اقدامات شبانه روزی برای دفاع از کشور اظهار کرد: دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد استقلال و پیشرفت با توکل به خداوند و تبعیت از رهبری محقق می‌شود و تقویت زیرساخت‌های دفاعی، کلید بازدارندگی و خودکفایی نظامی است

پورجبار با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: مومنان، خیران و نهاد‌های حمایتی، خانواده‌های نیازمند را در سال تحصیلی جدید دریابند تا فرزندان آنان با شرایط مناسب به مدرسه بروند و تحصیل کنند.

وی تصریح کرد: باید در کنار آموزش علمی، پرورش مناسب و اسلامی در مدارس صورت گیرد.