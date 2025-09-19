به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان با تأکید بر اینکه مدیریت منابع آب مهم‌ترین چالش فعلی کشور است، گفت: عدالت در توزیع و استفاده از منابع آب باید ملاک عمل قرار گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری، وضعیت مدیریت منابع آب را مهم‌ترین چالش فعلی برشمرد و تأکید کرد: عدالت در مدیریت آب ملاک قرار گیرد و از منابع آب شیرین مرکز کشور به شکل بهینه استفاده شود تا زمین‌های پایین‌دست بدون نیاز به پمپاژ از آن بهره‌مند شوند.

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی تأکید کرد: مسئولان وظایف خود را در زمینه مدیریت آب جدی بگیرند و نگرانی‌های مردم در این حوزه را رفع کنند، نبود انسجام مدیریتی در گذشته باعث شده توزیع منابع و برنامه‌ریزی‌ها یکسان نباشد و این وضع اصلاح شود.

امام‌جمعه موقت اصفهان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادآوری رویکرد انقلاب اسلامی در مسئله جنگ، افزود: اسلام آغازگر حمله به هیچ ملتی نیست و جمهوری اسلامی همواره در موضع دفاع قرار داشته است.

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی افزود: تجربه ثابت کرده هرگاه دشمنی حمله کرده، مردم ایران و مسئولان در کنار یکدیگر ایستاده و از کیان کشور دفاع کرده‌اند.

خطیب جمعه اصفهان به تجربه جنگ ۱۲ روزه اشاره و تاکید کرد: این رخداد بار دیگر ماهیت تلاش‌های دشمن برای تحمیل اراده خود را بر همگان آشکار ساخت.

امام جمعه موقت اصفهان گفت: در این مقاطع دشمن نشان داد که به دنبال تسلیم اراده مردم و نظام است، اما ملت ایران با توکل به خدا و پایبندی به رهبری، مقاومت کردند و دست تسلیم به دشمن ندادند.

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی تاکید کرد: دشمنان امید داشتند جنگ، موجب ناتوانی جامعه و ایجاد آشوب داخلی شود که این محاسبات با حضور متحدانه مردم نقش‌برآب شد.

امام جمعه موقت اصفهان گفت: تجربه اخیر نشان داد که برخی بازی‌های سیاسی و تله میز مذاکره، قابلیت اعتمادآفرینی برای طرف‌های معاند را ندارد و کشور‌ها نباید بر اساس چنین اعتماد‌های سست سیاست‌گذاری کنند.

آیت‌الله مهدوی افزود: اقدامات دشمن و برخی حامیان خارجی در پشت‌صحنه نشان داد که شعار مذاکره گاهی با فراهم‌کردن زمینه حمله همراه بوده است.

امام‌جمعه موقت اصفهان تأکید کرد: راه پیش رو، تقویت باور‌های دینی، اجرای عدالت مدیریتی به‌ویژه در موضوع آب، حفظ انسجام ملی، تبعیت از رهبری و تداوم تربیت در مدرسه و حوزه است تا جامعه در برابر توطئه‌ها و فشار‌ها مقاوم بماند.