نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه امروز دشمنی با ملت ایران در قالب جنگ ترکیبی و فتنه رسانهای ادامه دارد گفت: دفاع مقدس زنده است و اتحاد و مقاومت، رمز پیروزی ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حجتالاسلام والمسلمین حسینی، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر زنجان به در پیش بودن هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ ملت ایران در حالی با حمله دشمن بعثی مواجه شد که کشور هنوز از چالشهای آغاز انقلاب عبور نکرده بود و ناهماهنگیهای مدیریتی و کمبود تجهیزات وجود داشت.
وی اضافه کرد: ایمان، اتحاد و فداکاری ملت ایران هزاران برابر توان کشور را افزایش داد و استقلال و عزت آن را برای همیشه تثبیت کرد.
حسینی با بیان اینکه دفاع مقدس، دانشگاه ایثار و عزت بود، افزود: حفظ تمامیت ارضی پس از دو قرن، خودباوری ملی، به فعلیت رسیدن استعداد جوانان، اثبات قدرت ملت در کارهای ناممکن، خودکفایی دفاعی و تبدیل ایران به قدرت منطقهای از مهمترین دستاوردهای دفاع مقدس است.
وی همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: آموزش و پرورش مرکز تحول کشور است و اجرای سند تحول بنیادین باید جدی گرفته شود، دولت چهاردهم اهتمام ویژهای به این موضوع دارد و باید تقویت مدارس دولتی، گسترش آموزشهای مهارتی و ارتقای منزلت معلمان با جدیت دنبال شود تا مدارس به محور تحول فرهنگی و اقتصادی کشور تبدیل شوند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: در هفته دفاع مقدس باید از ۵۵۰ هزار دانشآموزی که از کلاس درس به جبهه رفتند و ۳۶ هزار شهید دانشآموز که ۲۰ درصد شهدای جنگ تحمیلی را تشکیل میدهند، یاد کنیم.
امام جمعه زنجان با اشاره به بحران آب، تأکید کرد: این چهارمین هفته پیاپی است که خطبه نماز جمعه به موضوع آب اختصاص دارد و این بار خطاب من به دانشآموزان است تا در خانه و مدرسه فرهنگ صرفهجویی را نهادینه کنند.
او با اشاره به دغدغه نمازگزاران درباره مسکن ملی گفت: از مسئولان میخواهم به این مطالبه مهم مردم رسیدگی کنند و همانگونه که استاندار وعده داده، خبرهای شفاف و مشخص در اینخصوص به مردم ارائه شود. نماز جمعه تریبون مطالبات مردم است و امیدواریم دولت با استفاده از این فرصت، خبرهای خوشی برای مردم داشته باشد.