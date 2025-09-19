هفته دفاع مقدس فرصتی برای تبیین دستاوردهاست
امامجمعه موقت میاندوآب گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بیان دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس و دفاع مقدس ۱۲ روزه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛حجتالاسلام حسین قربانیان در خطبههای نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت، اظهار کرد: مسئولان باید راوی قدرت و امکانات کشور باشند و صاحبان قلم و بیان نیز نقاط قوت را بیان کنند.
امامجمعه موقت میاندوآب به تأکید بر تقویت روحیه کار و تلاش در جامعه، گفت: هدف دشمن، خنثیسازی و از بین بردن روحیه کار و تلاش در جامعه و فلج کردن نرم اراده مدیریتی در کشور است.
وی با اشاره به اینکه توجه به معیشت مردم یکی از مهمترین توصیههای رهبر معظم انقلاب بود، افزود: مسئولان باید در این راستا قدمهای اساسی برداشته و در این زمینه تدبیر کنند.
قربانیان به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه نیز اشاره و تصریح کرد: کشورهای اسلامی و عربی باید متحد شده و با قطع ارتباط و اتحاد در مقابل این رژیم جنایتکار بایستند و این نکته را در نظر داشته باشیم که سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر تاکنون اقدامی انجام ندادهاند.
امامجمعه موقت میاندوآب با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر، اظهار کرد: آمریکا مجهزترین پایگاههای نظامی را در قطر داشت و از سوی دیگر عنوان میکرد که از قطر در برابر حملات دفاع میکند ولی دیدیم که اینگونه نشد و این موضوع بار دیگر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا را نشان داد و اثبات کرد که تسلیم شدن هیچگاه امنیت نمیآورد.
وی با تأکید بر اهمیت مسئله جهاد تبیین، گفت: هنرمندان باید به این موضوع توجه داشته و از اهمیت مسئله تبیین غافل نشوند و با ابزارهای مختلف و بهصورت هنرمندانه به جهاد تبیین اقدام کنند.
قربانیان به فرارسیدن هفته دفاع مقدس نیز اشاره کرد و افزود: هفته دفاع مقدس فرصت خوبی برای بازخوانی وصیتنامه شهدا بوده و از سوی دیگر این هفته فرصتی برای بیان دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس و دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز به شمار میرود.
امامجمعه موقت میاندوآب به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی در مسابقات جهانی اشاره و با بیان اینکه جمله «آمیزه قدرت و معنویت، آفرینندهٔ ارزشهای والا» در پیام رهبر معظم انقلاب نشاندهنده اهمیت این کار ورزشکاران کشورمان بود، اظهار کرد: ورزشکاران ایران اسلامی با صلابت در دنیا درخشیدند و احترام نظامی قهرمان ایرانی به پرچم کشور عزیزمان نیز حس عزت و غرور را در همه ایرانیان متبلور ساخت.
وی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه میاندوآب با اشاره به اینکه جریان استکبار و استعمار چشم طمع به کشورها داشته و در این راستا نیز دست به هر اقدامی میزند، گفت: وقوع کودتا، ترور، ایجاد پایگاههای نظامی و گروههای تروریستی مانند داعش در کشورهای مختلف و تاراج اموال و ثروت آن کشورها از جمله اقداماتی بوده که انجام دادهاند.
قربانیان با اشاره به اینکه آمریکا بیش از ۸۰۰ پایگاه نظامی در کشورهای مختلف ایجاد کرده است، افزود: جریان استکباری به دنبال این است که شما از داشتههای خود غفلت کرده و بر سر شما همان میآورد که امروز در سوریه شاهد هستیم.
امام جمعه موقت میاندوآب با بیان اینکه ولایت فقیه به کشور ما اقتدار بخشیده است، تصریح کرد: به برکت نعمت ولایت و حضور مردم همیشه در صحنه و انقلابی؛ دشمن نتوانسته غلطی بکند.
وی هم چنین با اشاره به بحث مذاکره و توافق، گفت: هر گونه توافق در باره مذاکره باید با اقتدار و عزت و حفظ منافع ملی و با هماهنگی شورایعالی امنیت ملی و اطلاع نمایندگان ملت باشد