به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفت: با دریافت دستورالعمل عفو، کارگروه مربوطه در دادگستری استان تشکیل شد و با برگزاری جلسات متعدد در مرحله اول جمع کثیری از محکومان استان مشمول آزادی یا تخفیف مجازات شدند.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری افزود: در پی موافقت رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه در خصوص عفو جمعی از محکومان به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، و دریافت دستورالعمل مربوطه، دادگستری استان با تشکیل کارگروه اجرایی و برگزاری جلسات مکرر به صورت حضوری و وبیناری، تصویب راهکار‌های لازم و اجرای برنامه‌های توجیهی را در دستور کار قرار داد.

وی گفت: با انطباق وضعیت هر یک از محکومان با شرایط پیش‌بینی شده در دستورالعمل یاد شده، جمع کثیری از این محکومان مشمول آزادی یا تخفیف مجازات تشخیص داده شدند.

حجت الاسلام جعفری افزود: به لحاظ شرایط و ویژگی‌های اعلامی در دستورالعمل، پیش‌بینی می‌شود تعداد دیگری نیز مشمول عفو یا تخفیف مجازات شده که پس از بررسی‌های لازم و تطبیق وضعیت باقیمانده محکومان با شرایط عفو و اعمال عفو واجدین شرایط، آمار قطعی مشمولان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.