به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیشابور گفت: نیشابور تاریخی و زیبا با دارا بودن پیشینه درخشان و جاذبه‌های گوناگون گردشگری، در فصول مختلف سال بویژه تابستان، مقصد سفر گردشگران و مسافران بی‌شماری است.

حسن گیاهی افزود: هم اکنون ۷۹ بنا و محوطه‌ی تاریخی و فرهنگی در نیشابور ثبت میراث ملی شده است که از این تعداد، حدود ۲۰ اثر قابلیت بازدید مسافران را دارا است و از این میان نیز باغ آرامگاه‌های خیام و عطار نیشابوری بیشترین بازدید کننده را دارند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از سه و نیم میلیون مسافر داخلی و خارجی به نیشابور سفر کرده‌اند و از جاذبه‌های مختلف گردشگری این شهر پایدار ایرانی بازدید به عمل آورده‌اند.

گیاهی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود تا پایان امسال مجموعاً حدود ۵ میلیون نفر به نیشابور سفر کنند، گفت: سنگ فیروزه، شربت ریواس، زعفران، آبنبات و ظروف سفالی از جمله مهم‌ترین رهاورد و سوغاتی‌های نیشابور است.

نیشابور در فاصله ۱۱۵ کیلومتری غرب مشهد مقدس و در دامنه رشته کوه بینالود واقع شده است.