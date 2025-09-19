امام جمعه ایلام:
استعدادیابی دانشآموزان، باید در اولویت نظام آموزشی باشد
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به بازگشایی مدارس در زوزهای پیش رو، استعدادیابی دانشآموزان را مهمترین راهبرد نظام آموزش و پرورش عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین الله نور کریمی تبار در خطبههای نماز جمعه شهر ایلام گفت: کشف و شکوفایی استعدادهای بالقوه دانشآموزان، کلید موفقیت و پیشرفت جامعه است.
وی با اشاره به مشکلات نظام آموزشی، بر رویکرد مقام معظم رهبری مبنی بر نگاه ویژه مسئولان به آموزش و پرورش و معیشت معلمان تأکید کرد و افزود: کسانی که در امر تعلیم و تربیت استعدادها فعالیت میکنند؛ نباید دغدغه معیشت داشته باشند.
امام جمعه ایلام به نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی در قطر برای محکومیت تهاجم اسرائیل به دوحه و محل نشست سران حماس اشاره کرد و بیعملی آنان را مورد انتقاد قرار داد.
وی با اشاره به محکوم کردن این حمله در بیانیه اجلاس، تشریح کرد: این نشست، در عمل خروجی خاصی نداشت و رژیم صهیونیستی با تمسخر کردن شرکت کنندگان، تهاجم خود را به غزه، سوریه و لبنان افزایش نیز داد.
خطیب نماز جمعه ایلام افزود: این درس عبرت آموزی است که یک کشور مسلمان مورد تهاجم قرار میگیرد و کوچکترین واکنش بازدارندهای از کشورهای اسلامی دیده نمیشود.
وی اضافه کرد:ای کاش کشورهای اسلامی حداقل مانند اسپانیا غیرت داشته باشند و در برابر جنایات اسرائیل واکنش نشان بدهند.
حجت الاسلام کریمی تبار در ادامه با تبریک هفته دفاع مقدس، بر لزوم هوشیاری در برابر جنگ نرم دشمن تاکید کرد.
وی دفاع مقدس را یادآور حادثهای عظیم دانست و اظهار کرد: نتیجه هشت سال دفاع مقدس، عزت و سربلندی برای ایرانیان بود.
امام جمعه ایلام با بیان این که امروز باید شاکر نعمت رهبری و فرماندهی معظم کل قوا باشیم، اضافه کرد: دشمن امروز در جنگ نرم، عوامل بازدارندهای مانند وحدت، انسجام، ولایت فقیه، معنویت و توان دفاعی را مورد هدف قرار داده است که باید مراقب بود.
خطیب جمعه ایلام در ادامه، پیروزی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان را تبریک گفت و افزود: این پیروزی پرافتخار، نمایشی از قدرت، معنویت و غیرت ایرانی بود که موجب نشاط اجتماعی شد.
امام جمعه ایلام در پایان از فعالان بخش کشاورزی و سرمایهداران استان که در جشنواره عسل و محصولات جانبی مشارکت داشتند، قدردانی و بر لزوم برنامهریزی برای فروش محصولات به گردشگران تاکید کرد.