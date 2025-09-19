به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه وکیلی در مراسم افتتاح ساختمان جدید شهرداری، باشگاه فرهنگی ورزشی و مدرسه خیرساز اخوان شهیدی در شهر نوبران افزود: مشارکت خیرین در ساخت مدارس به افزایش سرانه آموزشی در استان کمک شایانی کرده و حضور آنها مایه برکت و پیشرفت منطقه است.

او با تأکید بر اینکه نوبران منطقه‌ای تولیدکننده با ظرفیت اشتغال مناسب است، افزود: باید فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود تا توسعه متوازن محقق شود؛ به همین دلیل فراهم کردن زیرساخت‌ها، زمینه‌ساز رشد جمعیت و توسعه بیشتر خواهد بود.

استاندار مرکزی با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی خاطرنشان کرد: خیرین همواره در کار‌های خیر پیش قدم بوده و نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی ایفا می‌کنند.

زندیه وکیلی تکریم خیرین را وظیفه‌ای عمومی عنوان کرد و گفت: به عنوان استاندار، با اشتیاق کامل در افتتاح طرحهای خیرساز و طرح‌های انرژی خورشیدی تجدیدپذیر حضور می‌یابم تا از زحمات خیرین و سرمایه‌گذاران قدردانی کنم.

او تصریح کرد: بازدید‌های میدانی، امکان بررسی مشکلات مناطق مختلف را از نزدیک مهیا می کند و تصمیم‌گیری برای رفع آنها را تسهیل خواهد کرد.

استاندار مرکزی درباره آمار بالای تصادفات در محور‌های مواصلاتی، به‌ خصوص محور ساوه-همدان عنوان کرد: عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، خستگی رانندگان و سرعت غیرمجاز از عوامل اصلی این حوادث هستند.

زندیه وکیلی با اشاره به کیفیت مناسب آزادراه ساوه-همدان، تأکید کرد: شدت بالای تصادفات به دلیل سرعت غیرمجاز است و بسیاری از فوتی‌ها در صحنه حادثه رخ می‌دهند.

استاندار در این سفر از برنامه‌ریزی برای ارتقای ایمنی جاده‌ها، رفع نقاط حادثه‌خیز و تخصیص اعتبارات ملی برای بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای هم خبر داد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر محدودیت منابع مالی در برابر خواسته‌های نامحدود مردم، خواستار همدلی مسئولان برای اولویت‌بندی و رفع مشکلات زیرساختی و بحران آب در این منطقه شد.

حجت الاسلام سبزی در ادامه به وضعیت نامناسب جاده بیات در بخش نوبران به عنوان یکی از مشکلات کلیدی منطقه اشاره کرد که نیازمند مرمت، بهسازی و تعریض فوری است.

او از تردد کامیون‌های سنگین کارخانه سیمان در استان همدان در این محور انتقاد کرد و گفت: این خودرو‌ها با تخریب جاده، آسیب جدی به زیرساخت‌های منطقه وارد کرده‌اند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محدودیت منابع مالی، چالشی بزرگ در برابر مطالبات گسترده مردم نوبران است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری هماهنگ مسئولان برای رفع مشکلات زیرساختی، ایمنی جاده‌ها و بحران آب است.

امامان جمعه شهر‌های نوبران و غرق آباد نیز در این نشست هر یک در سخنان جداگانه‌ای بر توجه به وضعیت محور‌های مواصلاتی در کاهش تصادفات و ارتقاء شاخص‌های توسعه بزرگترین بخش شهرستان ساوه تأکید کردند.