به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، نماینده ولی فقیه در استان در در خطبه‌های نماز جمعه کرمان با بیان اینکه هفته دفاع مقدس را جوانان شجاع و مومن کشور مدیریت کردند گفت: جنگ ۸ ساله در شرایطی بر ما تحمیل شد که ما در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن بودیم و دشمن فکر می‌کرد ظرف یک هفته پیروزی را در تهران جشن می‌گیرد، اما اراده ملت رشید انقلاب به رهبری امام خمینی و رهبر معظم انقلاب همه این خیال‌ها را تا این لحظه نقش بر آب کرده است و این کشور در سایه اسلام و ایران مقتدر، دشمن را در همه صحنه‌ها به عقب نشینی وادار خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین علی دادی سلیمانی تجزیه ایران و تسلیم کشور را از جمله مهم‌ترین اهداف دشمن در جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و گفت: زیربنای پیروزی در جنگ ۱۲ روزه را دفاع مقدس ۸ ساله ملت ایران شکل داد و حس وطن پرستی و غرور ملی و دینی فرد فرد ملت در این ۱۲ روز برای تمام دنیا به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به هفته بازگشایی مدارس و آغاز فصل تعلیم و تربیت گفت: معلمان استعداد و توانمندی‌هایی دارند که می‌توانند شخصیت‌هایی را در کلاس خود پرورش دهند که جهان را تحت تاثیر قرار دهند و دانش آموزان نیز ظرفیت‌هایی دارند که می‌توانند برای نسل‌های آینده مفید باشند.

امام جمعه کرمان همچنین از نقش والدین در تعلیم و تربیت گفت و افزود: پدر‌ها و مادر‌ها نیز در سال تحصیلی جدید باید در خدمت تعلیم و تربیت و مراقب آموزش و تربیت فرزندان خود باشند.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه هم اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز مظلوم کشی و نسل کشی در ملأ عام اتفاق می‌افتد و جوامع بین‌الملل کوچکترین حرکتی نمی‌کنند و این حکایت از ناکارآمدی آنها دارد.

وی افزود: رژیم جعلی صهیونیستی رسماً دست به ترور می‌زند و در کشور‌های دیگر دنبال رهبران مجاهد و برجسته حماس می‌گردد و آنها را ترور می‌کند.