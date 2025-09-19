پخش زنده
خطیب جمعه کرمان گفت:تجزیه ایران و تسلیم کشورازمهمترین اهداف دشمن در جنگ ۱۲ روزه بر علیه کشور بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، نماینده ولی فقیه در استان در در خطبههای نماز جمعه کرمان با بیان اینکه هفته دفاع مقدس را جوانان شجاع و مومن کشور مدیریت کردند گفت: جنگ ۸ ساله در شرایطی بر ما تحمیل شد که ما در ضعیفترین وضعیت ممکن بودیم و دشمن فکر میکرد ظرف یک هفته پیروزی را در تهران جشن میگیرد، اما اراده ملت رشید انقلاب به رهبری امام خمینی و رهبر معظم انقلاب همه این خیالها را تا این لحظه نقش بر آب کرده است و این کشور در سایه اسلام و ایران مقتدر، دشمن را در همه صحنهها به عقب نشینی وادار خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین علی دادی سلیمانی تجزیه ایران و تسلیم کشور را از جمله مهمترین اهداف دشمن در جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و گفت: زیربنای پیروزی در جنگ ۱۲ روزه را دفاع مقدس ۸ ساله ملت ایران شکل داد و حس وطن پرستی و غرور ملی و دینی فرد فرد ملت در این ۱۲ روز برای تمام دنیا به نمایش گذاشته شد.
وی با اشاره به هفته بازگشایی مدارس و آغاز فصل تعلیم و تربیت گفت: معلمان استعداد و توانمندیهایی دارند که میتوانند شخصیتهایی را در کلاس خود پرورش دهند که جهان را تحت تاثیر قرار دهند و دانش آموزان نیز ظرفیتهایی دارند که میتوانند برای نسلهای آینده مفید باشند.
امام جمعه کرمان همچنین از نقش والدین در تعلیم و تربیت گفت و افزود: پدرها و مادرها نیز در سال تحصیلی جدید باید در خدمت تعلیم و تربیت و مراقب آموزش و تربیت فرزندان خود باشند.
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه هم اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز مظلوم کشی و نسل کشی در ملأ عام اتفاق میافتد و جوامع بینالملل کوچکترین حرکتی نمیکنند و این حکایت از ناکارآمدی آنها دارد.
وی افزود: رژیم جعلی صهیونیستی رسماً دست به ترور میزند و در کشورهای دیگر دنبال رهبران مجاهد و برجسته حماس میگردد و آنها را ترور میکند.