شهرستان جهرم مقام اول المپیاد استانی رفاقت مهر را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،جعفرنژاد رئیس هلال احمر شهرستان جهرم گفت: سی و یکمین دوره مسابقات رفاقت مهر با حضور اعضای کانون جوانان هلال احمر استان به میزبانی شهرستان سپیدان برگزار شد.

او افزود: در این المپیاد تیم پسران کانون جوانان هلال احمر جهرم، موفق به کسب مقام اول استانی شد.

جعفرنژاد ادامه داد: در این دوره از مسابقات ۲۷ تیم از شهرستان‌های استان در بخش‌های احیای قلبی ریوی، پانسمان و بانداژ، آتل بندی، حمل مصدوم، اسکان اضطراری وآزمون کتبی باهم به رقابت پرداختند.

رئیس هلال احمر شهرستان جهرم افزود: همچنین تیم جوانان منتخب جهرم در مسابقه جانبی طراحی اردوگاه نیز حائز عنوان اول استانی شد.

تیم هلال احمر جهرم به عنوان نماینده استان فارس آبان ماه امسال در المپیاد کشوری رفاقت مهر در استان اصفهان حضور خواهد یافت.