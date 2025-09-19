با هدف حفظ میراث فرهنگی و توسعه گردشگری؛ هتل قدیم رامسر از دستور فروش خارج و به زودی به هتل موزه تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان در بازدید از هتل قدیم رامسر گفت: در راستای حفظ و احیای بنا‌های تاریخی ارزشمند و توسعه صنعت گردشگری فرهنگی، هتل قدیم رامسر که یکی از نفایس معماری دوره پهلوی اول به شمار می‌رود، با دستور ویژه ریاست بنیاد مستضعفان، از دستور فروش خارج و در آستانه مرمت و تغییر کاربری به یک “هتل موزه” قرار گرفت.

محمدحسین پورتقی افزود: هتل قدیم رامسر نه تنها یک بنای اقامتی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ و هویت معماری این منطقه است.

او ادامه داد: با توجه به قدمت بسیار زیاد بنا و اسکلت چوبی منحصر‌به‌فرد آن، که اجازه کاربری صرفاً هتل را نمی‌دهد، اولویت‌بندی هلدینگ بر آن قرار گرفت که این اثر ارزشمند به یک هتل موزه تبدیل شود

پورتقی گفت: عملیات اجرایی مرمت و بهسازی هتل قدیم تا قبل پایان سال ۱۴۰۴ اجرایی و تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام می‌رسد

دادستان رامسر نیز گفت: دستگاه قضایی، به جهت حفظ حقوق عامه و صیانت از اموال وسرمایه‌های ملی برای ادامه مسیر احیای این بنای تاریخی از هر حمایتی که به مرمت و بهسازی اثر در اسرع وقت منتهی شود حمایت خواهد کرد

سام خانیان افزود: بنیاد مستضعفان تاکنون برای مرمت هتل جدید و سینما و آبگرم مبلغ بسیار بالایی هزینه کرد و امیدواریم این اقدام در مورد هتل قدیم و مجموعه توسکاسرا نیز با سرعت و دقت و براساس زمان بندی اعلام شده و مطابق ضوابط و اصول فنی به سرانجام و اتمام برسد

ابوطالب علی پناه سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان رامسر گفت: این بنا با توجه به معماری خاص و موقعیت مکانی بی‌نظیر خود، پتانسیل فراوانی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و تبدیل شدن به یک قطب فرهنگی-گردشگری در غرب مازندران را داراست.