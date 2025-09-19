معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت: نیرو‌های نظامی توانمند کشور قادر هستند در مقابل تهاجم غرب بایستد، اما نقطه قوت کشور مردمی است که حاضر هستند برای دفاع از کشور اسلامی جان خود را بدهند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کرمان، سردار جوانی در جمع نمازگزاران کرمانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران مایه امید مستضعفان جهان شد و زورگویان و ظالمان جهان را به وحشت انداخت، به همین دلیل مقابله با انقلاب ملت ایران از همان آغاز را شروع کردند، گفت: آنها به خیال اینکه فشار بر ملت می‌تواند حرکت مردم ایران را در همراهی انقلاب متوقف کند، جنگ تحمیلی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه آنها فکر می‌کردند ایرانیان در دفاع از کشور ناتوان هستند، اما به برکت دین و رهبری مرجعیت دینی مردم ایران متحول شده بودند و در یک دفاع عاشورایی و علوی مقابل دشمن ایستادند، ادامه داد: از این رو جنگ تحمیلی به یک دفاع مقدس تبدیل شد.

سردار جوانی با اشاره به اینکه دشمن به شکل‌های مختلف از جمله تحریم و فتنه، ملت ما را تحت تأثیر و فشار قرار دادند، اما در هیچکدام از این بحران‌ها نتوانستند پیروز شوند، افزود: ملت تحت فرماندهی مقام معظم رهبری توطئه‌ها را تبدیل به فرصتی برای برداشتن گام‌هایی به جلو شد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان اینکه دشمن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را آغاز کرد و در حالیکه تصور می‌کرد با تکنولوژی خود می‌تواند بر ملت ما غلبه کند، اما مقام معظم رهبری خبر از بیچارگی دشمن داد، گفت: امروز جهانیان دیدند که نیرو‌های مسلح کشور چگونه رژیم صهیونیستی را به سمت نابودی بردند و دشمن ۱۲ روز بیشتر نتوانست دوام بیاورد و در توقف جنگ پیشگام شد.

وی با بیان اینکه نیرو‌های اطلاعاتی و نظامی و امنیتی توانمند کشور قادر هستند در مقابل تهاجم غرب بایستد و با ضربه‌های مداوم متجاوز را از کار خود پشیمان کنند، ادامه داد: نقطه قوت کشور مردمی است که حاضر هستند برای دفاع از کشور اسلامی خود جان بدهند و پذیرای شهادت باشند.