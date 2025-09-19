به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیروز در بازدید از مرز‌های مشترک ایران و افغانستان در شهرستان تایباد گفت: تلاش های همه نیرو‌های مسلح و مرزبانی به منظور تامین امنیت پایدار مرز‌های کشور قابل توجه و قدردانی است.

امیر سرلشکر امیر حاتمی در بازدید با پیمانکاران و مجریان طرح انسداد مرز‌های شرق کشور افزود: امروز من با حضور میدانی در جریان پیشرفت فیزیکی این طرح امنیتی و دفاعی قرار گرفتم.

وی ادامه داد: در ۲ پایگاه مرزی نیروی زمینی ارتش و در جمع سربازان وظیفه و پایور حاضر شدم و از بخش‌های مختلف عملیاتی و رفاهی این پایگاه‌ها دیدن کردم. روحیه بالای مرزبانان ما ستودنی است.

طرح انسداد مرز‌های شرق کشور به طول ۳۰۰ کیلومتر در استان خراسان رضوی به صورت فیزیکی، الکترونیکی و اپتیکی توسط نیروی زمینی ارتش در حال اجراست که تاکنون بیش از ۱۳۵ کیلومتر آن دیوارگذاری شده است.

این طرح شامل نصب دیوار‌های پیش‌ساخته بتنی، فنس‌کشی، سیم خاردار، ساخت برجک‌ها و استحکامات نگهبانی و همچنین بکارگیری دوربین‌ها و سامانه‌های پایش هوشمند می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران با کشور افغانستان ۹۴۵ کیلومتر مرز مشترک دارد که استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان واقع شده‌اند.