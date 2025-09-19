به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ تعدادی از نمایندگان مجلس در تشریح لایحه تجمیع قوانین ایثارگران تاکید کردند: در لایحه تجمیع قوانین ایثارگران , سطح خدمات‌رسانی به رزمندگان کاهش نیافته بلکه افزایش هم خواهد داشت.

دیدگاه نمایندگان مجلس درباره روند اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران

فضل الله رنجبر عضو کمسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا سطح خدمات‌رسانی به رزمندگان در لایحه تجمیع قوانین ایثارگران کاهش پیدا کرده است؟ گفت: خیر، چنین موضوعی صحت ندارد. در حال حاضر، کمیسیون تخصصی مشغول بررسی و ارائه پیشنهادات است و باید منتظر بمانیم ببینیم چه نتایجی حاصل می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: ارائه تسهیلات و خدمات نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه شاهد افزایش سطح خدمات‌رسانی به رزمندگان و ایثارگران هم خواهیم بود.

لایحه تجمیع قوانین ایثارگران در راستای رفع خلأ‌ها و تقویت خدمات است

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس:

لایحه جدید تجمیع قوانین ایثارگران در راستای اصلاح نقاط ضعف و رفع خلأ‌های موجود در قوانین قبلی برای رزمندگان و ایثارگران خواهد بود.

به منظور به‌روزرسانی و رفع ابهامات، موضوع تصویب و اصلاح قوانین ایثارگران در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح، موضوع ارائه خدمات به جانبازان زیر ۲۵ درصد و همچنین رزمندگان را در اولویت قرار داده‌اند که جای تقدیر دارد.

مجلس آمادگی دارد پس از ارسال لایحه از سوی دولت، اقدامات لازم را برای تقویت خدمات به رزمندگان و ایثارگران انجام دهد.

خدمات به رزمندگان و ایثارگران در لایحه تجمیع قوانین تقویت می‌شود

عباس گودرزی عضو کمسیون اجتماعی مجلس:

لایحه جدید تجمیع قوانین ایثارگران نه‌تنها خدمات به ایثارگران و رزمندگان را محدود نخواهد کرد، بلکه نقاط ضعف قوانین قبلی را نیز اصلاح خواهد کرد.

هدف لایحه جامع این است که خدمات نه‌تنها کاهش پیدا نکند، بلکه با لحاظ کردن این مشکلات و ایرادات، دقیق‌تر و عمیق‌تر و جامع‌تر به جامعه ایثارگران خدمات‌دهی شود تا بتوانند از حقوق واقعی خود برخوردار شوند.

قرار است با این لایحه، روند خدمات‌رسانی تسهیل و مشکلات عزیزان ایثارگر برطرف شود.