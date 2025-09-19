پخش زنده
مدیر آموزش و پرورش صومعهسرا از توزیع ۲۲۰ میلیون تومان لوازم ورزشی در مدارس مناطق کم برخوردار و عادی صومعهسرا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیر آموزش و پرورش صومعه سرا به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: درآستانه بازگشایی مدارس ۲۲۰ میلیون تومان لوازم ورزشی در اختیار مدیران ۱۱۰ واحد آموزشی کم برخوردار و عادی این شهرستان در قالب طرح «کاروان مهر با نشاط» قرار گرفت.
سیدمحمود رزمگیر هدف از اجرای این طرح را ارتقاء سلامت و نشاط روحی و جسمی دانش آموزان و کمک به موفقیت امور تحصیلی آنها عنوان کرد.