مدیر آموزش و پرورش صومعه‌سرا از توزیع ۲۲۰ میلیون تومان لوازم ورزشی در مدارس مناطق کم برخوردار و عادی صومعه‌سرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیر آموزش و پرورش صومعه سرا به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: درآستانه بازگشایی مدارس ۲۲۰ میلیون تومان لوازم ورزشی در اختیار مدیران ۱۱۰ واحد آموزشی کم برخوردار و عادی این شهرستان در قالب طرح «کاروان مهر با نشاط» قرار گرفت.

سیدمحمود رزمگیر هدف از اجرای این طرح را ارتقاء سلامت و نشاط روحی و جسمی دانش آموزان و کمک به موفقیت امور تحصیلی آن‌ها عنوان کرد.