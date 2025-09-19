امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: شرکت هواپیمایی کیش سرمایه مردم کیش است و یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های مردم کیش جلوگیری از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در خطبه‌های نماز جمعه با تاکید بر اینکه شرکت هواپیمایی کیش متعلق به مردم کیش است و اکنون غصب شده، گفت: شرکت هواپیمایی کیش، شریان حیاتی تنفس کیش است و از همان روزی که با یکی دو فروند هواپیما کار خود را آغاز کرد به منظور خدمت به شهروندان کیش و گردشگران، پیوند کیش با کشور و حافظ رونق اقتصادی این منطقه فعالیت کرده و می‌کند.

او افزود: این شرکت هواپیمایی با سرمایه‌گذاری مردم کیش راه اندازی شد، واگذاری آن به بخش خصوصی یعنی بستن دروازه‌های گردشگری کیش و نادیده گرفتن حقوق شهروندان و گردشگران و البته جفای بزرگی به آینده کیش است.

شیخ یعقوب شمس گفت: مردم آگاه کیش با امضای کارزار‌ها درخواست خود را بیان کرده اند و نمی‌پذیرند این شریان حیاتی از آنان گرفته شود، مطالبه مردم کیش روشن است، شرکت هواپیمای کیش باید برای مردم کیش بماند و به بخش خصوصی واگذار نشود.

امام جمعه اهل سنت کیش گفت: شرکت هواپیمایی کیش نه تنها یک شرکت اقتصادی بلکه نماد هویت و حیات کیش است، رونق گردشگری، امنیت سرمایه‌گذاری و رفاه شهروندان همه در گرو حفظ این سرمایه ارزشمند است.

او از مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش، نمایندگان کیش در مجلس شورای اسلامی، دولت، تصمیم گیران کشور و رئیس جمهور خواست در واگذاری شرکت هواپیمایی کیش به بخش خصوصی تجدید نظر کنند.