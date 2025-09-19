

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه حرم مطهر رضوی گفت: مستکبر بودن، معاویه و رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌شناسد و خوی استکباری زیر پا گذاشتن مذاکره و عهدنامه است.

آیت الله سید احمد علم الهدی افزود: امروز در لفافه‌های فضای مجازی زمزمه این تصویر‌ها است که چرا ما فناوری هسته‌ای و موشک باید داشته باشیم؟ برویم پای مذاکره و مشکلات خود را با آمریکا حل کنیم؛ چرا ما باید برای فلسطین و غزه هزینه بدهیم؛ ما بایستی در کشور خود آرام زندگی کنیم.

وی ادامه داد: در این شرایط ما موشک نداشته باشیم که یک‌روزه مملکت را با خاک یکسان کنند و یا فناوری نداشته باشیم که دستمان جلوی دشمنان خودمان دراز باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مشکل آمریکا دین‌داری، استقلال و عزت ماست؛ مشکل آمریکا با ما این است که یک ایران بزرگ در مقابل اسرائیل قرار دارد که باید تجزیه شود.

آیت الله علم الهدی افزود: با این وجود ما پای مذاکره چه مشکلی را باید با آمریکا حل کنیم و با چه قیمتی این کار باید انجام شود؟

وی تاکید کرد: هوشیاری و بیداری مردم کلید حفظ استقلال و عزت کشور و دارای اهمیت است، جامعه ما ولایی است، زندگی برای ما روی پا ایستادن و آقایی داشتن و در مقابل دنیا با استقلال کامل و عزت در این آب و خاک زندگی کردن است.

امام جمعه مشهد بابیان اینکه اگر مردم آن روز هزینه عدالت امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن (ع) را می‌دادند به این ذلت و حکومت ۸۰ ساله بنی‌امیه مبتلا نمی‌شدند، گفت: امروز ما مردم نیز در سایه رهبری خوشبختانه توانستیم پای ستون خیمه این نظام بایستیم و با جان و مال هزینه عزت و استقلال خود را دادیم و ذره از این عزت و آقایی کوتاه نخواهیم آمد.

آیت الله علم الهدی افزود: مسئولین کشور نیز در هر بعدی از ابعاد و هر شأنی از شئون باید بدانند که این امت دلداده رهبری هستند و اگر آن‌ها توان اجرایی کشور را دارند، بر مسئولیت بمانند وگرنه کنار بروند و مردم را ملعبه نکنند؛ این حقیقت را باید مسئولین ما درک کنند و این وابستگی و دلبستگی مردم را به رهبری بدانند و بشناسند.